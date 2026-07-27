Bad Bunny rompe en llanto

Bélgica cierra la gira

Tour alcanza récord histórico

Bad Bunny puso fin a la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” con una noche cargada de emociones en Bélgica, donde protagonizó uno de los momentos más comentados de su carrera.

El cantante puertorriqueño no pudo contener las lágrimas frente a un estadio Rey Balduino completamente lleno, mientras miles de asistentes coreaban su nombre durante los minutos finales del espectáculo.

Las imágenes del artista visiblemente conmovido se viralizaron en redes sociales pocas horas después del concierto y fueron interpretadas por sus seguidores como el reflejo del enorme esfuerzo detrás de una de las giras más exitosas del año.

El cierre en Bruselas marcó el final de un recorrido internacional que consolidó a Benito Antonio Martínez Ocasio como una de las figuras más influyentes de la música latina a nivel mundial.

Bad Bunny explica por qué Bélgica terminó siendo el escenario perfecto

Frente a más de 50,000 personas, Bad Bunny aprovechó los últimos minutos del concierto para compartir una reflexión sobre todo lo vivido durante la gira.

Con evidente emoción, el intérprete confesó que lo experimentado durante los últimos meses superó cualquier expectativa que tenía al iniciar este proyecto internacional.

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“Lo que hemos vivido en esta gira es algo que no puedo comparar con otra cosa en esta vida”, expresó el artista mientras recibía una larga ovación del público.

El cantante también recordó que, cuando supo que Bruselas sería la última parada del tour, no comprendía la decisión, aunque esa percepción cambió completamente al vivir la respuesta de los asistentes.