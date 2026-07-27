Bad Bunny rompe en llanto al cerrar su gira mundial y deja una imagen que conmueve a sus fans
Bad Bunny rompe en llanto Bélgica cierra la gira Tour alcanza récord histórico Bad Bunny puso fin a la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” con una noche cargada de emociones en Bélgica, donde protagonizó uno de los momentos más comentados de su carrera. El cantante puertorriqueño no pudo contener las lágrimas frente a […]
Publicado el27/07/2026 a las 09:56
- Bad Bunny rompe en llanto
- Bélgica cierra la gira
- Tour alcanza récord histórico
Bad Bunny puso fin a la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” con una noche cargada de emociones en Bélgica, donde protagonizó uno de los momentos más comentados de su carrera.
El cantante puertorriqueño no pudo contener las lágrimas frente a un estadio Rey Balduino completamente lleno, mientras miles de asistentes coreaban su nombre durante los minutos finales del espectáculo.
Las imágenes del artista visiblemente conmovido se viralizaron en redes sociales pocas horas después del concierto y fueron interpretadas por sus seguidores como el reflejo del enorme esfuerzo detrás de una de las giras más exitosas del año.
El cierre en Bruselas marcó el final de un recorrido internacional que consolidó a Benito Antonio Martínez Ocasio como una de las figuras más influyentes de la música latina a nivel mundial.
Bad Bunny explica por qué Bélgica terminó siendo el escenario perfecto
Frente a más de 50,000 personas, Bad Bunny aprovechó los últimos minutos del concierto para compartir una reflexión sobre todo lo vivido durante la gira.
Con evidente emoción, el intérprete confesó que lo experimentado durante los últimos meses superó cualquier expectativa que tenía al iniciar este proyecto internacional.
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“Lo que hemos vivido en esta gira es algo que no puedo comparar con otra cosa en esta vida”, expresó el artista mientras recibía una larga ovación del público.
El cantante también recordó que, cuando supo que Bruselas sería la última parada del tour, no comprendía la decisión, aunque esa percepción cambió completamente al vivir la respuesta de los asistentes.
El cantante confesó que dudó del cierre en Bruselas
Durante su mensaje, Bad Bunny relató que había visitado Bélgica años atrás únicamente por un corto periodo y que jamás imaginó terminar allí la gira más importante de su carrera.
El puertorriqueño explicó que incluso cuestionó la elección de esa ciudad para despedirse del público mundial, hasta que finalmente entendió el significado del momento.
“Yo estuve aquí, en Bélgica, hace mucho tiempo… por un ratito nada más. Y cuando me dijeron que esta gira yo la cerraba con un show en Bélgica, yo dije… no entendía, no entendía mucho. Yo decía: ‘¿De todos los lugares… en Bélgica? ¿Por qué Bélgica?’. ¡Hoy entiendo por qué Bélgica!”, dijo desde el escenario.
Las palabras fueron recibidas con una ovación que se prolongó durante varios minutos y que terminó por emocionar aún más al cantante, quien permaneció observando al público antes de continuar con el espectáculo.
Una gira histórica que rompió récords dentro y fuera del escenario
El concierto en Bruselas puso punto final a una gira que comenzó el 21 de noviembre en República Dominicana y recorrió cuatro continentes con múltiples presentaciones en la mayoría de las ciudades visitadas.
Además del impacto artístico, el tour dejó cifras millonarias al recaudar $360 millones de dólares durante sus primeros 41 conciertos, consolidándose como uno de los mayores éxitos comerciales para un artista puertorriqueño.
Cada parada contó con invitados especiales que sorprendieron al público, entre ellos Romeo Santos, Feid, J Balvin, Karol G, Grupo Frontera, Julieta Venegas, Arcángel, Duki, Eladio Carrión, Young Miko, Myke Towers y Quevedo.
La presencia de estas figuras convirtió varios conciertos en auténticos festivales musicales, ampliando el alcance de una gira que reunió distintos estilos dentro de la música latina contemporánea.
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El adiós terminó entre abrazos, autógrafos y un gesto inolvidable
Para despedirse del público, Bad Bunny interpretó algunos de los temas más representativos de su carrera, como “NUEVAYoL” y “Tití me preguntó”, además de ofrecer una versión especial de “Un coco”, incluida en Un verano sin ti.
El momento dedicado al reguetón clásico llegó con la participación de Jowell & Randy, quienes hicieron vibrar el estadio con “Bonita”, canción lanzada junto a J Balvin en 2017.
Cuando el concierto terminó, el artista decidió prolongar la despedida acercándose a la denominada “casita”, donde convivió con decenas de seguidores que esperaban verlo de cerca tras el espectáculo.
Entre abrazos, autógrafos y muestras de cariño para fanáticos llegados desde Bélgica, España y distintos países de Latinoamérica, Bad Bunny cerró una gira histórica dejando una imagen que, para muchos de sus seguidores, simboliza el capítulo más emotivo de su trayectoria artística hasta ahora, según ‘La Vibra‘.
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