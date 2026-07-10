Bad Bunny enfrenta nuevo revés judicial en la demanda millonaria presentada por su expareja
Publicado el10/07/2026 a las 11:34
- Bad Bunny enfrenta revés judicial
- Reclama 40 millones
- Caso sigue en corte
Bad Bunny sufrió un nuevo revés en la demanda de su expareja, Carliz de la Cruz Hernández, quien exige al menos 40 millones de dólares por usar una grabación de su voz sin autorización.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico permitió que la demanda continúe, aunque aún no resuelve el fondo del caso.
Con este pronunciamiento, el litigio regresará al Tribunal de Primera Instancia de San Juan, donde ambas partes deberán presentar pruebas y argumentos para sustentar sus posiciones.
El caso ha llamado la atención porque involucra una de las frases más reconocibles en la carrera del artista puertorriqueño y plantea un debate sobre los derechos de imagen, propiedad intelectual y consentimiento.
El Tribunal Supremo mantiene vivo el litigio
La resolución establece que la demanda presentada por Carliz de la Cruz contiene hechos plausibles respecto a la existencia de una creación original susceptible de protección jurídica.
Aunque el máximo tribunal no determinó que Bad Bunny haya incurrido en una conducta ilegal, sí concluyó que existen elementos suficientes para que el proceso continúe.
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Esto significa que el caso no fue desestimado y ahora deberá seguir su curso en las instancias correspondientes para analizar el fondo de las reclamaciones.
La controversia comenzó formalmente en marzo de 2023, cuando la abogada presentó una demanda por presuntas violaciones a sus derechos de imagen, derechos morales y por daños y perjuicios.
La frase «Bad Bunny baby» está en el centro de la disputa
Según el expediente judicial, la relación entre Carliz de la Cruz y Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, comenzó en 2011 cuando ambos trabajaban en un supermercado en Vega Baja.
La demandante sostiene que durante su noviazgo ambos desarrollaron la idea de utilizar la frase «Bad Bunny baby» como parte de la identidad artística del entonces joven músico.
De acuerdo con su versión, el artista le pidió grabar la expresión desde su teléfono celular y posteriormente esa grabación fue utilizada en las canciones Pa Ti (2017) y Dos Mil 16 (2022).
Carliz asegura que ese uso ocurrió sin su consentimiento, ya que la relación sentimental terminó en 2016 y nunca autorizó por escrito la utilización posterior de su voz.
También denuncia el uso del audio en conciertos
La demanda asegura que Bad Bunny también usó la grabación como introducción en sus presentaciones.
Según el documento judicial, ese audio habría sonado en conciertos celebrados en Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana.
La exnovia del intérprete afirma que la difusión masiva de esa frase ha provocado constantes comentarios en redes sociales que han afectado su bienestar emocional.
La demanda afirma que la situación le provocó ansiedad, angustia e intimidación, argumentos que sustentan la reclamación económica.
Un intento de acuerdo no evitó la demanda
Antes de que el conflicto llegara a los tribunales, el equipo del artista intentó resolver la disputa mediante una negociación privada.
Tres días antes del lanzamiento de un nuevo álbum en mayo de 2022, representantes de Bad Bunny, Noah Assad y Rimas contactaron a Carliz.
La propuesta contemplaba el pago de 2 mil dólares para alcanzar un acuerdo y evitar un proceso judicial, pero las conversaciones no prosperaron, señaló ‘Univisión‘.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico permitió que el caso continúe en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que evaluará las pruebas y decidirá si hubo violación de derechos y si procede una compensación económica.