Bad Bunny enfrenta nuevo revés judicial en la demanda millonaria presentada por su expareja

Bad Bunny enfrenta revés judicial

Reclama 40 millones

Caso sigue en corte

Bad Bunny sufrió un nuevo revés en la demanda de su expareja, Carliz de la Cruz Hernández, quien exige al menos 40 millones de dólares por usar una grabación de su voz sin autorización.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico permitió que la demanda continúe, aunque aún no resuelve el fondo del caso.

Con este pronunciamiento, el litigio regresará al Tribunal de Primera Instancia de San Juan, donde ambas partes deberán presentar pruebas y argumentos para sustentar sus posiciones.

El caso ha llamado la atención porque involucra una de las frases más reconocibles en la carrera del artista puertorriqueño y plantea un debate sobre los derechos de imagen, propiedad intelectual y consentimiento.

El Tribunal Supremo mantiene vivo el litigio

La resolución establece que la demanda presentada por Carliz de la Cruz contiene hechos plausibles respecto a la existencia de una creación original susceptible de protección jurídica.

Aunque el máximo tribunal no determinó que Bad Bunny haya incurrido en una conducta ilegal, sí concluyó que existen elementos suficientes para que el proceso continúe.

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Esto significa que el caso no fue desestimado y ahora deberá seguir su curso en las instancias correspondientes para analizar el fondo de las reclamaciones.

La controversia comenzó formalmente en marzo de 2023, cuando la abogada presentó una demanda por presuntas violaciones a sus derechos de imagen, derechos morales y por daños y perjuicios.