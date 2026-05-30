Bad Bunny conquista Madrid: su figura de cera desata furor y confirma su impacto global

Bad Bunny figura de cera

Homenaje en Madrid

Nuevo proyecto en cine

El Bad Bunny recibió un nuevo reconocimiento internacional con la presentación de su figura en el Museo de Cera de Madrid, consolidando su influencia global en la música en español.

La ceremonia de develación reunió a decenas de fanáticos, cuyas imágenes del evento se viralizaron por el notable realismo de la escultura.

Vestido con camisa blanca, pantalón beige y sus característicos lentes oscuros, el cantante fue recreado con una fidelidad que sorprendió incluso a sus seguidores más exigentes.

El museo celebró la incorporación del artista como un acontecimiento histórico dentro de su colección.

“El artista número uno del mundo”

“Se abre un nuevo capítulo en el Museo de Cera: llega Bad Bunny, el artista número uno del mundo que ha redefinido la música en español y la ha llevado a otro nivel”, destacó el recinto.

Además, la institución invitó a los visitantes a interactuar con la figura, cantar sus canciones y tomarse fotografías junto a ella, reforzando la experiencia inmersiva que buscan ofrecer.

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De acuerdo con información compartida durante la presentación, el equipo creativo dedicó cinco meses a perfeccionar cada rasgo del intérprete.

Uno de los detalles más comentados fue el gesto del chasquido de dedos, característico del artista, que fue cuidadosamente replicado para dar mayor autenticidad a la obra.