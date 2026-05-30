Bad Bunny conquista Madrid: su figura de cera desata furor y confirma su impacto global
Publicado el30/05/2026 a las 12:36
- Bad Bunny figura de cera
- Homenaje en Madrid
- Nuevo proyecto en cine
El Bad Bunny recibió un nuevo reconocimiento internacional con la presentación de su figura en el Museo de Cera de Madrid, consolidando su influencia global en la música en español.
La ceremonia de develación reunió a decenas de fanáticos, cuyas imágenes del evento se viralizaron por el notable realismo de la escultura.
Vestido con camisa blanca, pantalón beige y sus característicos lentes oscuros, el cantante fue recreado con una fidelidad que sorprendió incluso a sus seguidores más exigentes.
El museo celebró la incorporación del artista como un acontecimiento histórico dentro de su colección.
“El artista número uno del mundo”
“Se abre un nuevo capítulo en el Museo de Cera: llega Bad Bunny, el artista número uno del mundo que ha redefinido la música en español y la ha llevado a otro nivel”, destacó el recinto.
Además, la institución invitó a los visitantes a interactuar con la figura, cantar sus canciones y tomarse fotografías junto a ella, reforzando la experiencia inmersiva que buscan ofrecer.
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De acuerdo con información compartida durante la presentación, el equipo creativo dedicó cinco meses a perfeccionar cada rasgo del intérprete.
Uno de los detalles más comentados fue el gesto del chasquido de dedos, característico del artista, que fue cuidadosamente replicado para dar mayor autenticidad a la obra.
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Reacciones que celebran su legado
La respuesta del público no tardó en llegar. En redes sociales, cientos de usuarios reaccionaron con entusiasmo ante la revelación de la figura.
“Omg, son iguales”, “Benito en Madrid por siempre” y “Wow, no puede ser más perfecto” fueron algunos de los comentarios que reflejan el impacto que generó el homenaje.
Otros celebraron el logro como un triunfo para Puerto Rico y la música latina en general, destacando cómo el artista ha logrado posicionarse en escenarios internacionales.
Asimismo, la exposición en Madrid se convierte así en un nuevo símbolo del alcance cultural que ha logrado el intérprete a lo largo de su carrera.
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Nuevos pasos en la pantalla grande
El reconocimiento en el museo coincide con otro anuncio relevante en la trayectoria del cantante. Recientemente se confirmó su participación en “Toy Story 5”, la próxima entrega de la exitosa saga animada.
Según se informó, el artista prestará su voz a un personaje llamado “Pizza con Gafas de Sol”, dentro de la historia que llegará a los cines el 17 de junio de 2026.
Además, el comunicado también detalló que el cantante realizará tanto la versión original en inglés como el doblaje en español.
Asimismo, con esta combinación de homenajes, Bad Bunny continúa consolidando su influencia más allá de la música, expandiéndose a escenarios culturales de alcance global.
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