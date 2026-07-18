Bad Bunny busca frenar demanda que podría cambiar el futuro del dembow
Publicado el18/07/2026 a las 09:20
- Bad Bunny busca frenar demanda
- Defensa cuestiona la denuncia
- Dembow enfrenta disputa legal
Bad Bunny volvió a mover piezas en la batalla legal que enfrenta desde hace casi cuatro años por el origen del ritmo dembow.
Mientras concluye su gira por Europa, el artista puertorriqueño busca revertir una decisión judicial que permitió que la demanda continúe su curso.
Su equipo legal presentó una nueva moción con el objetivo de impedir que el caso avance hacia las siguientes etapas del proceso.
La estrategia llega después de que un tribunal determinara recientemente que un jurado deberá analizar si el patrón rítmico en disputa puede estar protegido por derechos de autor.
La defensa cuestiona el fundamento de la demanda
El litigio comenzó en 2021 cuando el dúo jamaicano Steely & Clevie demandó a Bad Bunny, Karol G, Daddy Yankee y decenas de artistas.
Los demandantes sostienen que su tema «Fish Market», publicado en 1989, representa el verdadero origen del ritmo conocido como dembow.
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En la nueva moción presentada ante la corte, la defensa del cantante argumenta que el planteamiento central de la demanda presenta un defecto que compromete todo el caso.
El abogado Kenneth Freundlich escribió: “La supuesta selección y arreglo del demandante no existe en ninguna sola obra. Han ensamblado un ‘Frankenstein’ a partir de tres canciones separadas”.
Un caso que podría afectar miles de canciones
El proceso judicial ha despertado atención en la industria musical debido al posible impacto que tendría una decisión favorable para los demandantes.
Diversos reportes señalan que la controversia podría alcanzar alrededor de 2,000 canciones que utilizan patrones similares dentro del género urbano.
Tras el fallo emitido en julio, los abogados del intérprete analizan nuevas alternativas para evitar que el litigio avance hacia la fase de intercambio de pruebas y posteriormente a juicio.
La defensa insiste en que el reclamo de Steely & Clevie pretende proteger una combinación musical que, según su interpretación, nunca existió como una obra independiente.
La disputa aún podría extenderse varios años
El equipo jurídico de Bad Bunny también estudia la posibilidad de presentar una apelación inmediata ante un tribunal federal. Esa medida buscaría revisar la decisión antes de que el caso ingrese a la etapa conocida como discovery, donde ambas partes intercambian pruebas y documentación.
Según la defensa, permitir que el proceso continúe sin resolver ese punto jurídico provocaría consecuencias que irían más allá del caso específico.
En la moción, Kenneth Freundlich sostuvo: “La consecuencia de esta omisión es concreta, y no se trata simplemente de un problema de gestión del caso: los demandantes están reclamando derechos exclusivos sobre una supuesta selección y arreglo que no existe”.
Si el tribunal acepta revisar nuevamente el caso, la disputa podría prolongarse durante varios años más y convertirse en uno de los litigios más relevantes para la música urbana, debido a las implicaciones que tendría sobre el uso del dembow y la protección de determinados patrones rítmicos bajo las leyes de derechos de autor, según ‘El Diario NY‘.