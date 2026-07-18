Bad Bunny busca frenar demanda que podría cambiar el futuro del dembow

Bad Bunny busca frenar demanda

Defensa cuestiona la denuncia

Dembow enfrenta disputa legal

Bad Bunny volvió a mover piezas en la batalla legal que enfrenta desde hace casi cuatro años por el origen del ritmo dembow.

Mientras concluye su gira por Europa, el artista puertorriqueño busca revertir una decisión judicial que permitió que la demanda continúe su curso.

Su equipo legal presentó una nueva moción con el objetivo de impedir que el caso avance hacia las siguientes etapas del proceso.

La estrategia llega después de que un tribunal determinara recientemente que un jurado deberá analizar si el patrón rítmico en disputa puede estar protegido por derechos de autor.

La defensa cuestiona el fundamento de la demanda

El litigio comenzó en 2021 cuando el dúo jamaicano Steely & Clevie demandó a Bad Bunny, Karol G, Daddy Yankee y decenas de artistas.

Los demandantes sostienen que su tema «Fish Market», publicado en 1989, representa el verdadero origen del ritmo conocido como dembow.

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En la nueva moción presentada ante la corte, la defensa del cantante argumenta que el planteamiento central de la demanda presenta un defecto que compromete todo el caso.

El abogado Kenneth Freundlich escribió: “La supuesta selección y arreglo del demandante no existe en ninguna sola obra. Han ensamblado un ‘Frankenstein’ a partir de tres canciones separadas”.