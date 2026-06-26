¿Cómo ayudar a Venezuela tras los mortales terremotos y evitar fraudes?

Dónde donar con seguridad.

Centros de acopio disponibles.

Evita fraudes al ayudar.

Los mortales terremotos que sacudieron a Venezuela han generado una ola de solidaridad dentro y fuera del país, mientras organizaciones humanitarias aceleran el envío de ayuda para apoyar las labores de rescate y atender a las familias afectadas.

En el sur de Florida, donde vive una de las comunidades venezolanas más numerosas de Estados Unidos, voluntarios ya preparan alimentos, agua potable, medicamentos y artículos de primera necesidad para ser enviados a las zonas más golpeadas por el desastre.

Según el Pew Research Center, alrededor de 1.2 millones de hispanos de origen venezolano vivían en Estados Unidos en 2024.

De ese total, aproximadamente 254,000 residen en el área metropolitana de Miami, donde distintas organizaciones comenzaron campañas para canalizar ayuda humanitaria.

Organizaciones verificadas que ya están ayudando a Venezuela

Global Empowerment Mission (GEM)

Con sede en Doral, Florida, Global Empowerment Mission (GEM) es una organización especializada en la respuesta a desastres naturales.

Actualmente prepara cargamentos con alimentos, agua embotellada, kits de higiene y suministros médicos que serán enviados a las comunidades afectadas por los terremotos.

Cómo ayudar: Se pueden realizar donaciones económicas a través de su sitio oficial o entregar suministros directamente en su centro de acopio en Doral.

Pulsa aquí para visitar el sitio web oficial de Global Empowerment Mission y realizar tu donación.