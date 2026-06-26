¿Cómo ayudar a Venezuela tras los mortales terremotos y evitar fraudes?
Publicado el26/06/2026 a las 07:20
- Dónde donar con seguridad.
- Centros de acopio disponibles.
- Evita fraudes al ayudar.
Los mortales terremotos que sacudieron a Venezuela han generado una ola de solidaridad dentro y fuera del país, mientras organizaciones humanitarias aceleran el envío de ayuda para apoyar las labores de rescate y atender a las familias afectadas.
En el sur de Florida, donde vive una de las comunidades venezolanas más numerosas de Estados Unidos, voluntarios ya preparan alimentos, agua potable, medicamentos y artículos de primera necesidad para ser enviados a las zonas más golpeadas por el desastre.
Según el Pew Research Center, alrededor de 1.2 millones de hispanos de origen venezolano vivían en Estados Unidos en 2024.
De ese total, aproximadamente 254,000 residen en el área metropolitana de Miami, donde distintas organizaciones comenzaron campañas para canalizar ayuda humanitaria.
Organizaciones verificadas que ya están ayudando a Venezuela
Global Empowerment Mission (GEM)
Con sede en Doral, Florida, Global Empowerment Mission (GEM) es una organización especializada en la respuesta a desastres naturales.
Actualmente prepara cargamentos con alimentos, agua embotellada, kits de higiene y suministros médicos que serán enviados a las comunidades afectadas por los terremotos.
Cómo ayudar: Se pueden realizar donaciones económicas a través de su sitio oficial o entregar suministros directamente en su centro de acopio en Doral.
Pulsa aquí para visitar el sitio web oficial de Global Empowerment Mission y realizar tu donación.
World Vision
World Vision confirmó que activó su respuesta de emergencia y que cuenta con personal trabajando dentro de Venezuela.
Luis Colmenarez, especialista regional de contenido y comunicaciones de emergencia de la organización, relató cómo vivió el momento del terremoto.
«A mitad de la película, todo se oscureció y todo empezó a temblar», dijo Colmenarez en un comunicado distribuido por World Vision.
«El temblor duró entre dos y tres minutos; se sintió interminable», agregó.
Colmenarez explicó que numerosos edificios resultaron dañados y que muchas personas permanecían en las calles por miedo a las réplicas.
Cómo ayudar: Las donaciones económicas permitirán financiar la atención de emergencia y la asistencia a las familias afectadas.
Haz clic aquí para acceder al sitio web oficial de World Vision y apoyar la emergencia.
Save the Children
Save the Children anunció que ya liberó fondos de emergencia para responder a las necesidades más urgentes de niñas, niños y adolescentes afectados por los terremotos.
La organización está preparada para ofrecer servicios de salud, protección infantil, refugios temporales, alimentos y artículos esenciales conforme evolucionen las necesidades.
Su directora de país en Venezuela, Fátima Andraca, afirmó:
«Los niños están entre los más vulnerables después de estos terremotos. Algunos habrán perdido sus hogares y las réplicas continúan, lo que provoca aún más terror en los niños y aumenta el riesgo de nuevos daños y víctimas».
Cómo ayudar: Las contribuciones económicas pueden realizarse mediante el portal oficial de Save the Children.
Pulsa aquí para ir al sitio web oficial de Save the Children y hacer tu donación.
Fondo Humanitario para Venezuela (ONU)
El Fondo Humanitario para Venezuela, administrado por Naciones Unidas, canaliza aportaciones económicas hacia organizaciones que trabajan directamente en las comunidades afectadas.
Los recursos se destinan a financiar atención médica, alimentos, agua potable, refugios y otras necesidades prioritarias durante la emergencia.
Haz clic aquí para visitar el sitio web oficial del Fondo Humanitario para Venezuela (ONU).
Cruz Roja Venezolana
La Cruz Roja Venezolana participa en las labores de atención con equipos de respuesta rápida, primeros auxilios, asistencia médica y distribución de ayuda humanitaria.
Las donaciones permiten fortalecer las operaciones de rescate y ampliar la cobertura para las personas afectadas.
Pulsa aquí para acceder al sitio web oficial de la Cruz Roja Venezolana y contribuir a la ayuda.
Cáritas Venezuela
Cáritas Venezuela mantiene una red de parroquias y voluntarios que distribuyen alimentos, medicamentos, agua potable y otros insumos básicos en las comunidades más vulnerables.
Las contribuciones económicas ayudan a ampliar la compra y entrega de ayuda conforme aumentan las necesidades.
Haz clic aquí para ir al sitio web oficial de Cáritas Venezuela y realizar tu donación.
Centros de acopio en Florida para entregar ayuda
Quienes prefieran donar artículos de primera necesidad también cuentan con varios centros de recepción en el sur de Florida.
- Global Empowerment Mission (GEM)
Dirección: 10815 NW 14th St, Doral, FL.
Horario: Lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Community Center del Doral Legacy Park
Dirección: 11400 NW 82 Street, Doral, FL.
Horario: Lunes a viernes, de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.; fines de semana, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade
Dirección: 2700 NW 87 Ave, Doral, FL.
Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m
- El Arepazo
Dirección: 10191 NW 58th St, Doral, FL.
Horario: Recibe donaciones de lunes a domingo durante todo el día.
Consejos para donar de forma segura y evitar fraudes
Antes de realizar una donación, las autoridades recomiendan seguir estas medidas para asegurarse de que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan:
- Verifica que la organización esté registrada: Comprueba que la entidad esté autorizada para solicitar donaciones en Florida a través del portal del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor del estado.
- Consulta plataformas independientes: Revisa el historial de la organización en sitios como Charity Navigator o la Wise Giving Alliance del Better Business Bureau antes de donar.
- Investiga cómo utiliza los recursos: Infórmate sobre el destino de las donaciones y los programas que financia la organización.
- No compartas información bancaria: Evita proporcionar datos financieros mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos no solicitados.
- Confirma el nombre de la organización: Revisa cuidadosamente que estés donando al sitio oficial y no a una página que imite a una organización reconocida.
- Ten cuidado con las campañas de recaudación en línea: Prioriza las iniciativas creadas por personas conocidas o por organizaciones verificadas.
- Reporta cualquier actividad sospechosa: Si detectas una campaña que pueda ser fraudulenta, notifícalo tanto a la plataforma donde fue publicada como a las autoridades correspondientes.
La ayuda puede marcar una diferencia inmediata para las familias afectadas, pero debe enviarse por canales seguros y verificados para evitar fraudes y garantizar que los recursos lleguen realmente a quienes más los necesitan.
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FUENTE: Telemundo / La Vanguardia