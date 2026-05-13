Ayuda millonaria para Ucrania

Congreso desafía liderazgo republicano

Nuevas sanciones contra Rusia El Congreso de Estados Unidos votará en las próximas semanas un proyecto de ley que contempla nueva ayuda para Ucrania y más sanciones contra Rusia. La iniciativa logró avanzar después de alcanzar las 218 firmas necesarias en la Cámara de Representantes para forzar su votación en el pleno. El respaldo decisivo llegó este miércoles tras el apoyo del representante de California Kevin Kiley, quien dejó el Partido Republicano en marzo y ahora actúa como independiente. La propuesta incluye 1.300 millones de dólares en ayuda para Ucrania. También contempla nuevas sanciones contra Rusia.

Además, reafirma el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y subraya la importancia de la OTAN. La alianza atlántica ha sido cuestionada recientemente por el presidente Donald Trump. La Cámara de Representantes forzó la votación #13May | El Congreso de EE UU anunció que votará en las próximas semanas un proyecto de ley que contempla 1.300 millones de dólares en ayuda a Ucrania y nuevas sanciones a Rusia. La votación se llevará a cabo luego de que un representante independiente de California sumara la… pic.twitter.com/HzksffopnI — El Diario (@eldiario) May 13, 2026



Segun la agencia EFE, El proyecto fue procesado mediante una petición de descarga. Ese mecanismo permite que un tema llegue al pleno aunque enfrente oposición del presidente de la Cámara de Representantes. En este caso, el republicano Mike Johnson no consideraba prioritaria la discusión sobre la ayuda a Kiev. A pesar de ello, varios republicanos habían mostrado respaldo a Ucrania durante los últimos meses. Los congresistas Brian Fitzpatrick, de Pensilvania, y Don Bacon, de Nebraska, impulsaron activamente la iniciativa.

TE PUEDE INTERESAR: México refuerza seguridad en estado de Guerrero por escalada de violencia armada Ambos llevaban tiempo solicitando a otros miembros republicanos que apoyaran la petición. El cambio de postura de Kevin Kiley terminó por abrir la puerta a la votación formal del proyecto. La propuesta fue presentada originalmente en abril de 2025 por el congresista Gregory Meeks, representante de Nueva York. Se prevé que el debate y la votación ocurran a principios de junio.

Las tensiones políticas sobre Ucrania continúan La ayuda a Ucrania se ha convertido en un tema sensible dentro del Congreso estadounidense. Aunque algunos republicanos respaldan mantener el apoyo a Kiev, otros sectores han mostrado reservas. La posición del liderazgo republicano en la Cámara reflejaba esa división. Mike Johnson evitó priorizar el debate sobre el paquete de ayuda. Sin embargo, el mecanismo legislativo permitió que la propuesta avanzara sin depender directamente de la agenda del presidente de la Cámara.

El anuncio fue celebrado por legisladores favorables a Ucrania. “Un mensaje para nuestros amigos ucranianos: la ayuda está en camino”, declaró Fitzpatrick este miércoles. La frase reflejó el respaldo de un grupo de congresistas que busca mantener el compromiso estadounidense con Ucrania. Trump y Putin marcan el contexto internacional Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, la política exterior estadounidense sobre Ucrania ha mostrado cambios. El apoyo de Washington a Kiev ha sido menos claro que durante la administración del expresidente Joe Biden.

La relación de Trump con el presidente ruso Vladímir Putin también ha influido en el escenario diplomático. Los intentos del mandatario estadounidense por acercarse a Moscú han generado tensión en la relación con Ucrania. Uno de los episodios más tensos ocurrió durante la reunión entre Trump y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en febrero de 2025. El encuentro en el Despacho Oval fue descrito como tormentoso. Ese contexto ha incrementado el debate político dentro de Estados Unidos sobre el nivel de apoyo que debe mantenerse hacia Ucrania.