Filtran supuesto momento clave: Aylín Mujica habría presenciado por videollamada la emergencia de su hijo

Aylín Mujica videollamada con su hijo

La actriz está devastada

Maahez murió a los 30

La muerte de Mauro Menéndez, conocido artísticamente como Maahez, continúa generando conmoción entre sus seguidores y el mundo del espectáculo.

Con apenas 30 años, el DJ falleció la noche del jueves 16 de julio tras sufrir un paro cardíaco, según la información difundida públicamente.

Con el paso de las horas han surgido nuevos reportes sobre los momentos previos a su fallecimiento, aunque varios de ellos permanecen sin confirmación oficial.

Uno de los relatos que más impacto ha causado señala que su madre, la actriz cubana Aylín Mujica, habría presenciado parte de la emergencia médica mediante una videollamada.

La versión difundida por una periodista

La información fue dada a conocer por la periodista Mandy Fridmann, quien aseguró haber esperado para hacer pública la noticia por respeto a la familia.

Según explicó, el fallecimiento ocurrió el jueves por la noche, aunque la confirmación pública llegó hasta el viernes.

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Posteriormente, a través del portal Las Top News, Fridmann compartió una versión extraoficial sobre los instantes previos al deceso del DJ.

De acuerdo con ese reporte, Aylín Mujica se encontraba en Colombia grabando el programa Top Chef VIP cuando recibió una videollamada relacionada con la emergencia médica de su hijo.