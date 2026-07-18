Filtran supuesto momento clave: Aylín Mujica habría presenciado por videollamada la emergencia de su hijo
Publicado el18/07/2026 a las 08:34
- Aylín Mujica videollamada con su hijo
- La actriz está devastada
- Maahez murió a los 30
La muerte de Mauro Menéndez, conocido artísticamente como Maahez, continúa generando conmoción entre sus seguidores y el mundo del espectáculo.
Con apenas 30 años, el DJ falleció la noche del jueves 16 de julio tras sufrir un paro cardíaco, según la información difundida públicamente.
Con el paso de las horas han surgido nuevos reportes sobre los momentos previos a su fallecimiento, aunque varios de ellos permanecen sin confirmación oficial.
Uno de los relatos que más impacto ha causado señala que su madre, la actriz cubana Aylín Mujica, habría presenciado parte de la emergencia médica mediante una videollamada.
La versión difundida por una periodista
La información fue dada a conocer por la periodista Mandy Fridmann, quien aseguró haber esperado para hacer pública la noticia por respeto a la familia.
Según explicó, el fallecimiento ocurrió el jueves por la noche, aunque la confirmación pública llegó hasta el viernes.
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Posteriormente, a través del portal Las Top News, Fridmann compartió una versión extraoficial sobre los instantes previos al deceso del DJ.
De acuerdo con ese reporte, Aylín Mujica se encontraba en Colombia grabando el programa Top Chef VIP cuando recibió una videollamada relacionada con la emergencia médica de su hijo.
El supuesto momento que vivió Aylín Mujica
La periodista afirmó que personas vinculadas a la producción habrían relatado lo ocurrido durante esos minutos de incertidumbre: “Personas dentro de la producción de ‘Top Chef VIP’, nos contaron, de manera extraoficial, que Aylín habría recibido una videollamada de su hijo camino al hospital”.
“Mujica estaba grabando, y alguno de sus compañeros habrían sido testigos del momento en donde la querida actriz habría presenciado cuando los doctores tuvieron que atenderlo de emergencia en su primer infarto…”, escribió Fridmann.
Siempre de acuerdo con esa versión, la actriz reaccionó con profunda desesperación al observar la situación médica que enfrentaba su hijo.
La comunicadora añadió que la llamada habría sido interrumpida por el personal del hospital mientras intentaban atender al paciente. “… pero de inmediato, personal del nosocomio cortó la llamada al escuchar los gritos de su madre”, se lee.
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El mensaje de la actriz tras la tragedia
Fridmann también señaló que decidió no revelar más detalles sobre ese episodio por respeto a la privacidad de la familia durante este momento de duelo.
Según las fuentes citadas por la periodista, quienes habrían presenciado la escena la describieron como un momento “desgarrador”, aunque hasta ahora esa versión no ha sido confirmada por la actriz ni por su entorno.
Horas después de que Osamu Menéndez, padre de Maahez, confirmara públicamente el fallecimiento del DJ, Aylín Mujica rompió el silencio mediante un breve mensaje en redes sociales.
En respuesta a una publicación del programa Al Rojo Vivo, la actriz agradeció las muestras de cariño y expresó el dolor que atraviesa: “Muchas gracias familia. Solo@puedo decir que estoy devastada”. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el funeral o si la despedida de Maahez será pública o privada.