Georgia evalúa cambios en autobuses Xpress: Estas son las fechas y cómo puedes participar

Los usuarios del transporte público en Georgia tendrán durante septiembre una oportunidad para opinar sobre posibles cambios en el servicio regional de autobuses Xpress.

La Georgia Transportation Efficiency Authority (GTEA) realizará una audiencia pública el miércoles 23 de septiembre de 2026, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

El encuentro estará enfocado en dos asuntos: el programa Title VI propuesto por GTEA y modificaciones planteadas al nivel de servicio de Xpress Commuter Bus Service.

El aviso es especialmente importante para pasajeros habituales de Xpress y residentes que quieran expresar cómo los cambios podrían afectar sus traslados diarios.

GTEA recibirá comentarios durante todo septiembre

Aunque la audiencia será el 23 de septiembre, ese no es el único día disponible para que la comunidad haga llegar sus opiniones.

El período formal de comentarios públicos comenzó el 1 de septiembre de 2026 y permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026.

Esto permite que quienes no puedan acudir a la audiencia tengan otras oportunidades para expresar sus comentarios antes de que concluya el proceso público.

GTEA señala que está evaluando modificaciones al nivel de servicio de Xpress y busca conocer la opinión de pasajeros y residentes antes de tomar decisiones sobre esos cambios.