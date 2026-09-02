Georgia evalúa cambios en autobuses Xpress: Estas son las fechas y cómo puedes participar
Publicado el02/09/2026 a las 08:23
Los usuarios del transporte público en Georgia tendrán durante septiembre una oportunidad para opinar sobre posibles cambios en el servicio regional de autobuses Xpress.
La Georgia Transportation Efficiency Authority (GTEA) realizará una audiencia pública el miércoles 23 de septiembre de 2026, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
El encuentro estará enfocado en dos asuntos: el programa Title VI propuesto por GTEA y modificaciones planteadas al nivel de servicio de Xpress Commuter Bus Service.
El aviso es especialmente importante para pasajeros habituales de Xpress y residentes que quieran expresar cómo los cambios podrían afectar sus traslados diarios.
GTEA recibirá comentarios durante todo septiembre
Aunque la audiencia será el 23 de septiembre, ese no es el único día disponible para que la comunidad haga llegar sus opiniones.
El período formal de comentarios públicos comenzó el 1 de septiembre de 2026 y permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026.
Esto permite que quienes no puedan acudir a la audiencia tengan otras oportunidades para expresar sus comentarios antes de que concluya el proceso público.
GTEA señala que está evaluando modificaciones al nivel de servicio de Xpress y busca conocer la opinión de pasajeros y residentes antes de tomar decisiones sobre esos cambios.
¿Dónde será la audiencia pública de GTEA?
Quienes quieran participar presencialmente podrán acudir el miércoles 23 de septiembre, entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m., a la siguiente dirección:
GTEA Board Room
23rd Floor, Marquis 1 Tower
245 Peachtree Center Avenue NE, Suite 2300
Atlanta, GA 30303
También habrá una alternativa virtual mediante Microsoft Teams, lo que permitirá participar sin trasladarse hasta el centro de Atlanta.
Los datos proporcionados para ingresar a la reunión son:
Meeting ID: 244 039 107 885 192
Passcode: KW2TD37
Las personas interesadas en presentar comentarios de manera oral también pueden comunicarse por correo electrónico con GTEA y solicitar una llamada de seguimiento con personal de la agencia.
Participa aquí en la audiencia virtual por Microsoft Teams.
Los posibles cambios afectarían al servicio regional Xpress
Uno de los puntos centrales de la consulta son los cambios propuestos al nivel de servicio de Xpress Commuter Bus Service, sistema administrado por GTEA.
La autoridad no está presentando este período de comentarios como una decisión definitiva, sino como parte del proceso para recibir opiniones antes de determinar los cambios.
Por eso, quienes utilizan Xpress para trasladarse hacia Atlanta u otros destinos atendidos por el sistema pueden aprovechar el período público para expresar sus inquietudes y observaciones.
La fecha que los pasajeros deben tener presente es el 30 de septiembre de 2026, cuando finalizará oficialmente el período establecido para recibir comentarios.
¿Qué es el programa Title VI y por qué está bajo consulta?
El segundo asunto de la audiencia será el borrador del programa Title VI de GTEA, desarrollado de acuerdo con normas y directrices de la Administración Federal de Transporte (FTA).
El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 establece protecciones contra la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en programas y actividades que reciben asistencia financiera federal.
GTEA sostiene que su compromiso es garantizar que ninguna persona sea excluida de participar ni se le nieguen beneficios de sus servicios debido a su raza, color u origen nacional.
Quienes quieran enviar comentarios por escrito específicamente relacionados con el programa Title VI pueden hacerlo a:
GTEA Title VI Program
245 Peachtree Center Avenue NE
Suite 2200
Atlanta, GA 30303
Consulta aquí el programa Title VI de GTEA.
Quienes necesiten interpretación deben solicitarla antes del 9 de septiembre
Hay otra fecha especialmente importante dentro del aviso: miércoles 9 de septiembre de 2026.
GTEA solicita que las personas con discapacidades u otras necesidades especiales que requieran asistencia para participar se comuniquen con la autoridad antes de esa fecha.
El mismo plazo aplica para quienes necesiten recibir información en otro idioma o requieran servicios de interpretación durante la audiencia pública.
Para solicitar asistencia o recibir información adicional, los interesados pueden comunicarse directamente con GTEA al (404) 893-2100.
La recomendación es no esperar hasta el día de la audiencia si se requiere alguno de estos servicios, debido a que la agencia estableció expresamente el 9 de septiembre como fecha límite para solicitarlos.
Estas son las tres fechas que los usuarios deben recordar
9 de septiembre: fecha límite para solicitar asistencia especial, información en otro idioma o servicios de interpretación para la audiencia.
23 de septiembre: audiencia pública de GTEA, presencial y virtual, entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m.
30 de septiembre: termina el período formal para presentar comentarios sobre el programa Title VI y los cambios propuestos al servicio Xpress.
La información oficial sobre ambos procesos también estará disponible a través de los sitios web de GTEA y Xpress, según el aviso de la autoridad.
La participación de los usuarios puede ser clave porque las decisiones que se tomen podrían repercutir directamente en quienes dependen de Xpress para llegar al trabajo, estudiar o trasladarse por la región de Atlanta.
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