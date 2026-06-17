Austria sufre pero gana en su regreso al Mundial

Austria volvió a una Copa del Mundo tras más de dos décadas y lo hizo con triunfo, aunque con sufrimiento hasta el último minuto.

El conjunto europeo venció 2-1 a Jordania en San Francisco gracias a un penalti convertido por Marko Arnautovic en el tiempo añadido.

El resultado marca un regreso positivo para Austria en su primer Mundial desde 1998, pero también deja señales de alerta tras un partido en el que fue superado por largos tramos.

Jordania sorprende y compite de igual a igual

Lejos de ser un rival accesible, Jordania mostró carácter en su debut mundialista.

El equipo dirigido por Jamal Sellami generó varias ocasiones claras y llegó al empate en el inicio del segundo tiempo con un gol de Ali Olwan, que además significó el primer tanto del país en una Copa del Mundo.

Durante buena parte del partido, los jordanos transmitieron mejores sensaciones, presionando alto y atacando con velocidad.

Austria golpea primero pero pierde control