Austria sufre pero gana en su regreso al Mundial
Publicado el16/06/2026 a las 21:23
Austria volvió a una Copa del Mundo tras más de dos décadas y lo hizo con triunfo, aunque con sufrimiento hasta el último minuto.
El conjunto europeo venció 2-1 a Jordania en San Francisco gracias a un penalti convertido por Marko Arnautovic en el tiempo añadido.
El resultado marca un regreso positivo para Austria en su primer Mundial desde 1998, pero también deja señales de alerta tras un partido en el que fue superado por largos tramos.
Jordania sorprende y compite de igual a igual
Lejos de ser un rival accesible, Jordania mostró carácter en su debut mundialista.
El equipo dirigido por Jamal Sellami generó varias ocasiones claras y llegó al empate en el inicio del segundo tiempo con un gol de Ali Olwan, que además significó el primer tanto del país en una Copa del Mundo.
Durante buena parte del partido, los jordanos transmitieron mejores sensaciones, presionando alto y atacando con velocidad.
Austria golpea primero pero pierde control
Austria se adelantó en el marcador con un golazo de Romano Schmid desde fuera del área.
Sin embargo, el equipo europeo no logró sostener el dominio y cedió terreno ante un rival más dinámico. La falta de claridad ofensiva quedó evidenciada con pocas ocasiones en el complemento.
Incluso, un gol de Arnautovic fue anulado tras revisión del VAR por una mano previa en la jugada.
El desenlace llega desde el punto penal
Cuando el empate parecía definitivo, el partido tuvo un giro en el tiempo añadido.
Una mano dentro del área tras un disparo de Arnautovic fue revisada en el VAR y terminó en penal a favor de Austria.
El propio delantero se encargó de ejecutarlo y no falló, sellando el 2-1 definitivo en el minuto 90+12.
Victoria con dudas para Austria
El resultado le permite a Austria sumar tres puntos clave, pero deja interrogantes sobre su rendimiento.
Jordania, por su parte, dejó una imagen competitiva y demostró que puede complicar a cualquier rival en el grupo.
Austria buscará mejorar su nivel en su próximo compromiso, mientras Jordania intentará convertir su buen juego en resultados.
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