Conductor embiste a aficionados tras victoria de México ( VIDEO)
Publicado el19/06/2026 a las 18:31
La celebración por la victoria de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026 terminó en momentos de tensión en la ciudad de Chihuahua, luego de que un conductor atropellara a varios aficionados que festejaban el triunfo del Tri.
El incidente ocurrió la noche del jueves en las inmediaciones de la glorieta de Francisco Villa, uno de los puntos tradicionales donde los aficionados suelen reunirse para celebrar los éxitos de la Selección Mexicana.
¿Qué ocurrió?
#Nacional | Embisten a aficionados durante festejo de México
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— Pulso Online (@pulso_mx) June 19, 2026
Videos difundidos en redes sociales muestran cómo un grupo de personas rodeó una camioneta gris y comenzó a mover el vehículo mientras continuaban los festejos.
Momentos después, el conductor aceleró repentinamente y avanzó entre la multitud, impactando a varios aficionados antes de abandonar el lugar.
La situación provocó escenas de pánico entre los presentes, quienes intentaron auxiliar a los lesionados mientras llegaban los servicios de emergencia.
Reportan tres personas heridas
De acuerdo con los primeros reportes, paramédicos acudieron al lugar para atender a los afectados.
Las autoridades informaron que tres personas resultaron lesionadas y posteriormente fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.
Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales tras el incidente.
El conductor fue detenido
Luego de darse a la fuga, el conductor fue localizado por las autoridades calles más adelante.
Según los reportes, el vehículo se vio involucrado en otro percance vial que facilitó su captura.
El presunto responsable fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y enfrentará cargos relacionados con las lesiones y daños ocasionados durante el incidente.
Festejos que terminaron en caos
La victoria de la Selección Mexicana había generado un ambiente de celebración en distintos puntos del país, especialmente tras el importante triunfo por 1-0 sobre Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026.
Sin embargo, lo que comenzó como una fiesta para los aficionados terminó convirtiéndose en un hecho lamentable que dejó varios heridos y generó preocupación entre los asistentes.
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