Conductor embiste a aficionados tras victoria de México ( VIDEO)

La celebración por la victoria de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026 terminó en momentos de tensión en la ciudad de Chihuahua, luego de que un conductor atropellara a varios aficionados que festejaban el triunfo del Tri.

El incidente ocurrió la noche del jueves en las inmediaciones de la glorieta de Francisco Villa, uno de los puntos tradicionales donde los aficionados suelen reunirse para celebrar los éxitos de la Selección Mexicana.

¿Qué ocurrió?

#Nacional | Embisten a aficionados durante festejo de México

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Videos difundidos en redes sociales muestran cómo un grupo de personas rodeó una camioneta gris y comenzó a mover el vehículo mientras continuaban los festejos.

Momentos después, el conductor aceleró repentinamente y avanzó entre la multitud, impactando a varios aficionados antes de abandonar el lugar.

La situación provocó escenas de pánico entre los presentes, quienes intentaron auxiliar a los lesionados mientras llegaban los servicios de emergencia.

Reportan tres personas heridas