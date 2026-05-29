Atlético se burla de oferta del Barcelona
Publicado el29/05/2026 a las 08:02
El Atlético de Madrid decidió responder con humor a los rumores sobre una supuesta oferta del Barcelona por Julián Álvarez.
Lejos de un comunicado formal, el club rojiblanco optó por el sarcasmo en redes sociales, generando conversación y polémica entre aficionados.
La reacción llega después de filtraciones que aseguraban que el Barça ya había movido ficha por el delantero argentino, algo que desde el Metropolitano desmintieron de forma tajante.
El cruce entre clubes refleja la tensión del mercado y el impacto de los rumores, además de cómo los equipos usan redes sociales para marcar postura.
Atlético niega oferta… y responde con ironía
Desde el club madrileño fueron claros: no ha llegado ninguna propuesta del Barcelona por Julián Álvarez. Sin embargo, en lugar de limitarse a negar la información, decidieron ridiculizar los rumores.
A través de sus cuentas oficiales, el Atlético publicó mensajes en tono burlón, dejando claro que consideran las versiones como falsas o exageradas.
La “oferta” por Lamine desata risas
El primer mensaje apuntó directamente a Lamine Yamal. El club aseguró, en tono irónico, que había enviado una oferta al Barcelona que incluía entradas para un concierto de Bad Bunny, una suscripción a un diario y una bolsa de pipas.
El mensaje, claramente humorístico, fue interpretado como una forma de desacreditar las supuestas negociaciones por Julián Álvarez.
El troleo se amplía a Pedri y Raphinha
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Lejos de quedarse en una sola publicación, el Atlético continuó con la broma. Poco después, lanzó otra “oferta” por Pedri, mejorando el número de entradas para el concierto.
Finalmente, también incluyó a Raphinha en el juego, proponiendo un intercambio igualmente absurdo, reforzando el tono sarcástico de toda la secuencia.
Mensaje claro contra los rumores
Más allá del humor, el club dejó un mensaje directo: pidió no creer todo lo que circula, especialmente cuando se trata de rumores vinculados al Barcelona.
Con esto, el Atlético no solo negó negociaciones por Julián Álvarez, sino que también cuestionó la veracidad de las filtraciones en el mercado de fichajes.
Un mercado marcado por filtraciones y estrategias
Este episodio refleja cómo los rumores pueden escalar rápidamente y cómo los clubes buscan controlar la narrativa, incluso recurriendo al humor.
Mientras tanto, el futuro de Julián Álvarez sigue siendo tema de conversación, pero sin confirmación oficial de movimientos entre ambos clubes.
El mercado de verano apenas comienza y casos como este anticipan más cruces, rumores y respuestas públicas entre grandes clubes.
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