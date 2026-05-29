Atlético se burla de oferta del Barcelona

El Atlético de Madrid decidió responder con humor a los rumores sobre una supuesta oferta del Barcelona por Julián Álvarez.

Lejos de un comunicado formal, el club rojiblanco optó por el sarcasmo en redes sociales, generando conversación y polémica entre aficionados.

La reacción llega después de filtraciones que aseguraban que el Barça ya había movido ficha por el delantero argentino, algo que desde el Metropolitano desmintieron de forma tajante.

El cruce entre clubes refleja la tensión del mercado y el impacto de los rumores, además de cómo los equipos usan redes sociales para marcar postura.

Atlético niega oferta… y responde con ironía

Desde el club madrileño fueron claros: no ha llegado ninguna propuesta del Barcelona por Julián Álvarez. Sin embargo, en lugar de limitarse a negar la información, decidieron ridiculizar los rumores.

A través de sus cuentas oficiales, el Atlético publicó mensajes en tono burlón, dejando claro que consideran las versiones como falsas o exageradas.

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