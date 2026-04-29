Atlético y Arsenal empatan en partidazo y todo se define en Londres
El Atlético de Madrid y el Arsenal empataron 1-1 en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League, en un duelo intenso que deja todo abierto para la vuelta en Inglaterra. Un primer tiempo de alta intensidad Ambos equipos salieron a buscar el partido desde el inicio. Julián Álvarez tuvo dos oportunidades claras, […]
Publicado el29/04/2026 a las 16:41
El Atlético de Madrid y el Arsenal empataron 1-1 en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League, en un duelo intenso que deja todo abierto para la vuelta en Inglaterra.
Un primer tiempo de alta intensidad
Ambos equipos salieron a buscar el partido desde el inicio.
Julián Álvarez tuvo dos oportunidades claras, pero no logró concretar.
Arsenal también generó peligro con intentos de Gabriel Martinelli y Noni Madueke, aunque sin éxito.
Arsenal golpea desde el penal
En la recta final del primer tiempo, el conjunto inglés se adelantó en el marcador.
Viktor Gyökeres convirtió desde el punto penal tras una jugada polémica, poniendo el 0-1.
Atlético responde en la segunda mitad
El Atlético salió con todo tras el descanso y encontró el empate rápidamente.
Álvarez aprovechó un penal a favor para marcar el 1-1 con un potente disparo al centro.
El partido mantuvo la tensión hasta los últimos minutos.
El VAR anuló un penal a favor del Arsenal, evitando la caída del conjunto colchonero.
Además, Álvarez encendió las alarmas tras salir lesionado al minuto 77.
Todo se define en Inglaterra
Con el empate, la serie queda completamente abierta y se decidirá en el Emirates Stadium.
La vuelta promete otro duelo de alto nivel en busca de un boleto a la Final.
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