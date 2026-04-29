El Atlético de Madrid y el Arsenal empataron 1-1 en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League, en un duelo intenso que deja todo abierto para la vuelta en Inglaterra.

Un primer tiempo de alta intensidad

Ambos equipos salieron a buscar el partido desde el inicio.

Julián Álvarez tuvo dos oportunidades claras, pero no logró concretar.

Arsenal también generó peligro con intentos de Gabriel Martinelli y Noni Madueke, aunque sin éxito.

Arsenal golpea desde el penal

En la recta final del primer tiempo, el conjunto inglés se adelantó en el marcador.