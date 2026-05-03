Atlanta United remonta y firma su tercera victoria al hilo
El Atlanta United logró una remontada contundente al vencer 3-1 al CF Montréal en el Mercedes-Benz Stadium, extendiendo su racha ganadora a tres partidos en todas las competiciones. Montréal golpea primero El equipo canadiense sorprendió desde el arranque. Matty Longstaff abrió el marcador al minuto 6 tras una jugada iniciada por Prince Owusu, poniendo el […]
Publicado el03/05/2026 a las 16:49
El Atlanta United logró una remontada contundente al vencer 3-1 al CF Montréal en el Mercedes-Benz Stadium, extendiendo su racha ganadora a tres partidos en todas las competiciones.
Montréal golpea primero
El equipo canadiense sorprendió desde el arranque.
Matty Longstaff abrió el marcador al minuto 6 tras una jugada iniciada por Prince Owusu, poniendo el 0-1.
Incluso estuvieron cerca del segundo, pero un disparo de Wiki Carmona se estrelló en el poste.
Reacción antes del descanso
Atlanta comenzó a responder con intensidad.
Saba Lobjanidze empató el partido al minuto 41 con una gran jugada individual.
Antes del descanso, Emmanuel Latte Lath marcó el 2-1 tras una combinación ofensiva para darle la vuelta al marcador.
Lobjanidze sentencia el partido
En el arranque del segundo tiempo, Atlanta no bajó el ritmo.
Lobjanidze anotó su segundo gol de la noche tras una recuperación alta, poniendo el 3-1 definitivo.
El georgiano estuvo cerca de completar su hat-trick, pero no logró concretar.
Atlanta toma impulso
Con este resultado, Atlanta United mejora su marca a 3-7-1 y suma 10 puntos en la temporada.
El equipo ahora se prepara para enfrentar al LA Galaxy en su próximo compromiso.
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