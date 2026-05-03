El Atlanta United logró una remontada contundente al vencer 3-1 al CF Montréal en el Mercedes-Benz Stadium, extendiendo su racha ganadora a tres partidos en todas las competiciones.

Montréal golpea primero

El equipo canadiense sorprendió desde el arranque.

Matty Longstaff abrió el marcador al minuto 6 tras una jugada iniciada por Prince Owusu, poniendo el 0-1.

Incluso estuvieron cerca del segundo, pero un disparo de Wiki Carmona se estrelló en el poste.

Reacción antes del descanso

Atlanta comenzó a responder con intensidad.