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Atlanta United remonta y firma su tercera victoria al hilo

El Atlanta United logró una remontada contundente al vencer 3-1 al CF Montréal en el Mercedes-Benz Stadium, extendiendo su racha ganadora a tres partidos en todas las competiciones. Montréal golpea primero El equipo canadiense sorprendió desde el arranque. Matty Longstaff abrió el marcador al minuto 6 tras una jugada iniciada por Prince Owusu, poniendo el […]

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Atlanta United remonta y firma su tercera victoria al hilo
Foto: Atlanta United

Publicado el03/05/2026 a las 16:49

El Atlanta United logró una remontada contundente al vencer 3-1 al CF Montréal en el Mercedes-Benz Stadium, extendiendo su racha ganadora a tres partidos en todas las competiciones.

Montréal golpea primero

El equipo canadiense sorprendió desde el arranque.

Matty Longstaff abrió el marcador al minuto 6 tras una jugada iniciada por Prince Owusu, poniendo el 0-1.

Incluso estuvieron cerca del segundo, pero un disparo de Wiki Carmona se estrelló en el poste.

Reacción antes del descanso

Foto: Atlanta United

Atlanta comenzó a responder con intensidad.

Saba Lobjanidze empató el partido al minuto 41 con una gran jugada individual.

Antes del descanso, Emmanuel Latte Lath marcó el 2-1 tras una combinación ofensiva para darle la vuelta al marcador.

Lobjanidze sentencia el partido

Foto: Atlanta United

En el arranque del segundo tiempo, Atlanta no bajó el ritmo.

Lobjanidze anotó su segundo gol de la noche tras una recuperación alta, poniendo el 3-1 definitivo.

El georgiano estuvo cerca de completar su hat-trick, pero no logró concretar.

Atlanta toma impulso

Con este resultado, Atlanta United mejora su marca a 3-7-1 y suma 10 puntos en la temporada.

El equipo ahora se prepara para enfrentar al LA Galaxy en su próximo compromiso.

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