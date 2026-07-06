Ataque masivo en Kiev evidencia fallas críticas en defensa aérea ucraniana

Ataque ruso masivo en Kiev

Fallan defensas y confirman muertos

Escasez de misiles Patriot

Un ataque masivo con misiles y drones lanzado por Rusia contra Kiev durante la madrugada del lunes dejó al menos 12 muertos y decenas de heridos, en un episodio que volvió a sacudir a la capital ucraniana y puso en evidencia las limitaciones de su sistema de defensa aérea frente a proyectiles balísticos.

Las autoridades ucranianas confirmaron que más de 60 personas resultaron heridas mientras equipos de rescate buscaban sobrevivientes entre los escombros de edificios residenciales impactados directamente en varias zonas de la ciudad.

El bombardeo ocurrió horas después de que el presidente Volodímir Zelenski advirtiera sobre la posibilidad de un ataque a gran escala, lo que refuerza la preocupación por la intensidad de los recientes ofensivos rusos contra infraestructura urbana.

La fuerza aérea ucraniana informó que Rusia lanzó 351 drones y 68 misiles durante la noche, incluidos proyectiles balísticos que, según reportes oficiales, lograron impactar sus objetivos, evidenciando la dificultad para interceptarlos.

Escasez de misiles Patriot complica defensa ucraniana

El ataque dejó al descubierto un problema crítico: la escasez de misiles interceptores Patriot, considerados clave para derribar misiles balísticos y proteger zonas urbanas densamente pobladas.

“Para interceptar proyectiles balísticos, necesitamos los medios para interceptarlos”, declaró el portavoz de la fuerza aérea, Yurii Ihnat, quien advirtió que Rusia está aprovechando esta debilidad estratégica.

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Zelenski insistió en que Ucrania ha logrado contener drones y misiles de crucero, pero reconoció que no ocurre lo mismo con los balísticos, lo que ha incrementado el riesgo para la población civil.

El mandatario también urgió a Estados Unidos y a sus aliados europeos a tomar decisiones firmes en la próxima cumbre de la OTAN en Ankara, subrayando la necesidad de reforzar urgentemente la defensa aérea.