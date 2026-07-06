Ataque masivo en Kiev evidencia fallas críticas en defensa aérea ucraniana
Publicado el06/07/2026 a las 09:15
- Ataque ruso masivo en Kiev
- Fallan defensas y confirman muertos
- Escasez de misiles Patriot
Un ataque masivo con misiles y drones lanzado por Rusia contra Kiev durante la madrugada del lunes dejó al menos 12 muertos y decenas de heridos, en un episodio que volvió a sacudir a la capital ucraniana y puso en evidencia las limitaciones de su sistema de defensa aérea frente a proyectiles balísticos.
Las autoridades ucranianas confirmaron que más de 60 personas resultaron heridas mientras equipos de rescate buscaban sobrevivientes entre los escombros de edificios residenciales impactados directamente en varias zonas de la ciudad.
El bombardeo ocurrió horas después de que el presidente Volodímir Zelenski advirtiera sobre la posibilidad de un ataque a gran escala, lo que refuerza la preocupación por la intensidad de los recientes ofensivos rusos contra infraestructura urbana.
La fuerza aérea ucraniana informó que Rusia lanzó 351 drones y 68 misiles durante la noche, incluidos proyectiles balísticos que, según reportes oficiales, lograron impactar sus objetivos, evidenciando la dificultad para interceptarlos.
Escasez de misiles Patriot complica defensa ucraniana
El ataque dejó al descubierto un problema crítico: la escasez de misiles interceptores Patriot, considerados clave para derribar misiles balísticos y proteger zonas urbanas densamente pobladas.
“Para interceptar proyectiles balísticos, necesitamos los medios para interceptarlos”, declaró el portavoz de la fuerza aérea, Yurii Ihnat, quien advirtió que Rusia está aprovechando esta debilidad estratégica.
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Zelenski insistió en que Ucrania ha logrado contener drones y misiles de crucero, pero reconoció que no ocurre lo mismo con los balísticos, lo que ha incrementado el riesgo para la población civil.
El mandatario también urgió a Estados Unidos y a sus aliados europeos a tomar decisiones firmes en la próxima cumbre de la OTAN en Ankara, subrayando la necesidad de reforzar urgentemente la defensa aérea.
Escalada de ataques y represalias entre Rusia y Ucrania
El Ministerio de Defensa ruso aseguró que el bombardeo tenía como objetivo instalaciones militares e industriales en Kiev, incluyendo fábricas de drones, vehículos blindados y sistemas energéticos, aunque estas afirmaciones no han sido verificadas de manera independiente.
El ataque se produce días después de otro bombardeo que dejó 31 muertos en la capital, el más letal del año, lo que evidencia una escalada en la intensidad de los enfrentamientos.
Desde Moscú, las autoridades han señalado que estas ofensivas responden a ataques ucranianos recientes contra infraestructuras energéticas rusas, incluidos ataques a refinerías y terminales petroleras.
Analistas indican que Ucrania ha logrado afectar rutas de suministro rusas con drones de largo alcance, lo que ha elevado los costos del conflicto y ralentizado el avance militar en el frente.
Civiles atrapados bajo escombros y creciente crisis humanitaria
Los ataques han impactado nuevamente zonas residenciales, provocando el colapso parcial de edificios y dejando a civiles atrapados bajo los escombros en distritos como Podilskyi y Darnytsia.
“Se trata de edificios residenciales. Lugares donde la gente dormía y vivía su vida cotidiana”, afirmó Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de Kiev, al describir la magnitud del daño.
De acuerdo con Naciones Unidas, más de 16.000 civiles han muerto desde el inicio de la invasión a gran escala, lo que refleja el alto costo humano del conflicto.
Mientras tanto, el intercambio de ataques continúa en ambos lados, con reportes de drones ucranianos impactando territorio ruso y generando interrupciones eléctricas, en un conflicto que sigue intensificándose sin señales claras de resolución, señaló ‘CBS News‘.