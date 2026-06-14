Trump cuestiona bombardeo israelí en Beirut en plena búsqueda de paz
Publicado el14/06/2026 a las 09:51
- Trump critica ataque en Beirut
- Tres muertos en bombardeo
- Acuerdo de paz en riesgo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este domingo el ataque israelí contra Beirut, la capital del Líbano, y aseguró que la ofensiva “no debería haber ocurrido”, especialmente en una jornada marcada por la expectativa de que Washington e Irán concreten un acuerdo destinado a poner fin a la guerra en la región.
Por qué importa: Las declaraciones de Trump se producen en un momento delicado para las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, mientras un nuevo ataque en territorio libanés amenaza con aumentar la tensión regional.
Trump llama a mantener la calma
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A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump manifestó su desacuerdo con la operación militar israelí llevada a cabo durante la mañana del domingo.
“El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, sobre todo en un día tan especial en el que estamos tan cerca de alcanzar un acuerdo de paz”, escribió el mandatario.
Trump sostuvo que Israel tiene derecho a defenderse ante posibles amenazas, aunque consideró que el ataque al que respondía fue de baja gravedad.
Según expresó, la acción previa había sido “muy leve e insignificante” y no dejó personas heridas ni fallecidas.
El presidente estadounidense insistió en que las partes involucradas deben actuar con prudencia para evitar que la situación afecte los esfuerzos diplomáticos en marcha.
“Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían mantener la calma”, afirmó.
Trump añadió que el entendimiento en negociación podría representar el inicio de una etapa de estabilidad para Medio Oriente y pidió no comprometer ese objetivo.
Ataque en Beirut deja víctimas mortales
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Segun EFE, mientras avanzaban las conversaciones diplomáticas, un bombardeo israelí impactó una zona de los suburbios ubicados al sur de Beirut, conocidos como el Dahye.
La Defensa Civil libanesa informó que tres personas murieron como consecuencia del ataque.
Además, otras seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros hospitalarios para recibir atención médica.
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Las autoridades indicaron que los equipos de rescate realizaron labores de búsqueda, recuperación de cuerpos y remoción de escombros en la zona de Al Ghobeiry.
Tras finalizar esas operaciones, se confirmó el balance de tres fallecidos y seis lesionados.
El Dahye es considerado un bastión de Hizbulá y ha sido escenario de operaciones militares en diversas ocasiones.
El bombardeo coincide con negociaciones clave
El ataque ocurrió después de que el Ejército israelí informara que tres proyectiles lanzados desde el Líbano habían caído en comunidades israelíes cercanas a la frontera.
Como respuesta, las autoridades israelíes ordenaron la evacuación de más de diez poblaciones situadas en el sur del Líbano.
La ofensiva también coincidió con la jornada en la que se prevé la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.
Según la información disponible, ese entendimiento permitiría la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz.
Sin embargo, las declaraciones emitidas por el negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, reflejaron las tensiones existentes alrededor del proceso.
Qalibaf aseguró que resulta “imposible hablar de seguir adelante” con Estados Unidos si Washington no cumple sus compromisos relacionados con el Líbano.
“Si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante”, escribió el funcionario iraní en la red social X.
Sus palabras fueron interpretadas como una referencia directa a las negociaciones de paz que mantienen Teherán y Washington en medio de una situación regional que continúa siendo frágil.