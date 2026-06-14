Trump cuestiona bombardeo israelí en Beirut en plena búsqueda de paz

Trump critica ataque en Beirut

Tres muertos en bombardeo

Acuerdo de paz en riesgo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este domingo el ataque israelí contra Beirut, la capital del Líbano, y aseguró que la ofensiva “no debería haber ocurrido”, especialmente en una jornada marcada por la expectativa de que Washington e Irán concreten un acuerdo destinado a poner fin a la guerra en la región.

Por qué importa: Las declaraciones de Trump se producen en un momento delicado para las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, mientras un nuevo ataque en territorio libanés amenaza con aumentar la tensión regional.

Trump llama a mantener la calma

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Derecha Diario (@laderechadiario)



A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump manifestó su desacuerdo con la operación militar israelí llevada a cabo durante la mañana del domingo.

“El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, sobre todo en un día tan especial en el que estamos tan cerca de alcanzar un acuerdo de paz”, escribió el mandatario.

Trump sostuvo que Israel tiene derecho a defenderse ante posibles amenazas, aunque consideró que el ataque al que respondía fue de baja gravedad.

Según expresó, la acción previa había sido “muy leve e insignificante” y no dejó personas heridas ni fallecidas.

El presidente estadounidense insistió en que las partes involucradas deben actuar con prudencia para evitar que la situación afecte los esfuerzos diplomáticos en marcha.

“Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían mantener la calma”, afirmó.

Trump añadió que el entendimiento en negociación podría representar el inicio de una etapa de estabilidad para Medio Oriente y pidió no comprometer ese objetivo.