Seis muertos tras violento choque de helicópteros en Río de Janeiro
Publicado el14/06/2026 a las 09:29
- Choque aéreo deja seis muertos
- Incendio destruye veinte vehículos
- Investigan causas del accidente
La colisión de dos helicópteros ocurrida la mañana de este domingo en Río de Janeiro dejó un saldo de seis personas fallecidas y provocó un incendio que destruyó una veintena de vehículos eléctricos en la zona oeste de la ciudad.
El accidente ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes y movilizó a equipos de emergencia, bomberos y autoridades municipales, que continúan trabajando en el lugar mientras avanzan las investigaciones para determinar qué provocó el siniestro.
Por qué importa: El choque aéreo no solo causó la muerte de seis personas, sino que también generó daños materiales en una zona urbana con edificios residenciales y comerciales cercanos.
Seis víctimas tras la colisión en el aire
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El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, informó que el accidente fue registrado exactamente a las 8:59 de la mañana, hora local.
Según explicó, los equipos de rescate encontraron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves involucradas.
Posteriormente, localizaron una sexta víctima fatal en el segundo helicóptero.
De acuerdo con las autoridades, la segunda aeronave cayó aproximadamente a cien metros de distancia del primer punto de impacto.
Contreiras señaló que la fuerza de la colisión en el aire provocó que numerosas piezas y fragmentos de los helicópteros fueran proyectados hacia los edificios residenciales y comerciales ubicados en los alrededores.
Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por la caída de los restos de las aeronaves.
Incendio destruye unos veinte vehículos eléctricos
Segun EFE, tras el impacto, uno de los helicópteros cayó dentro de un estacionamiento privado.
La aeronave se incendió poco después de tocar tierra.
El fuego alcanzó a varios vehículos que se encontraban estacionados en el lugar.
Según las autoridades municipales, alrededor de veinte automóviles eléctricos fueron destruidos por las llamas.
El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, informó que el incendio ya fue controlado por los bomberos.
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No obstante, los equipos de emergencia permanecen en la zona realizando labores de remoción de escombros y de los vehículos afectados.
Las autoridades también mantienen aislada el área mientras se desarrollan las tareas de investigación y limpieza.
Investigación en marcha para esclarecer las causas
Cavaliere detalló que en uno de los helicópteros viajaban cinco personas: el piloto y cuatro ocupantes.
Entre los pasajeros se encontraba una persona de nacionalidad extranjera, aunque no se informó su país de origen.
En la segunda aeronave viajaba únicamente el piloto.
El alcalde destacó que ambos pilotos tenían amplia experiencia en aviación y además trabajaban como instructores.
Según la información proporcionada por las autoridades municipales, los helicópteros realizaban vuelos de traslado con destino a Angra dos Reis, en la Costa Verde, y a la región de la sierra fluminense.
Cavaliere explicó que el sector donde ocurrió el accidente cuenta con múltiples cámaras de seguridad.
Las grabaciones ya están siendo recopiladas para ser entregadas a los especialistas encargados de la investigación.
Las causas de la colisión permanecen bajo análisis.
La investigación está a cargo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), organismo perteneciente a la Fuerza Aérea Brasileña, que deberá determinar qué ocurrió antes del choque entre ambas aeronaves.