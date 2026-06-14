Seis muertos tras violento choque de helicópteros en Río de Janeiro

Choque aéreo deja seis muertos

Incendio destruye veinte vehículos

Investigan causas del accidente

La colisión de dos helicópteros ocurrida la mañana de este domingo en Río de Janeiro dejó un saldo de seis personas fallecidas y provocó un incendio que destruyó una veintena de vehículos eléctricos en la zona oeste de la ciudad.

El accidente ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes y movilizó a equipos de emergencia, bomberos y autoridades municipales, que continúan trabajando en el lugar mientras avanzan las investigaciones para determinar qué provocó el siniestro.

Por qué importa: El choque aéreo no solo causó la muerte de seis personas, sino que también generó daños materiales en una zona urbana con edificios residenciales y comerciales cercanos.

Seis víctimas tras la colisión en el aire

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El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, informó que el accidente fue registrado exactamente a las 8:59 de la mañana, hora local.

Según explicó, los equipos de rescate encontraron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves involucradas.

Posteriormente, localizaron una sexta víctima fatal en el segundo helicóptero.

De acuerdo con las autoridades, la segunda aeronave cayó aproximadamente a cien metros de distancia del primer punto de impacto.

Contreiras señaló que la fuerza de la colisión en el aire provocó que numerosas piezas y fragmentos de los helicópteros fueran proyectados hacia los edificios residenciales y comerciales ubicados en los alrededores.

Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por la caída de los restos de las aeronaves.