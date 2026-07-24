Ataque en Nueva York: apuñalamientos en pleno día desatan alerta
Publicado el24/07/2026 a las 07:20
- Ataques en pleno día
- Sospechoso detenido
- Posible crimen de odio
Dos hombres fueron apuñalados a plena luz del día en Manhattan y la policía investiga si el ataque fue un crimen de odio.
El caso reaviva el temor por ataques aleatorios en EE.UU. y abre el debate sobre seguridad urbana, radicalización y salud mental.
La policía de Nueva York confirmó la detención de un sospechoso tras dos agresiones violentas ocurridas en el Upper West Side.
El atacante, identificado como Raul Morales, de 51 años, habría actuado sin vínculo previo con las víctimas.
Ambos hombres sobrevivieron, pero el episodio generó alarma por su brutalidad y posible motivación.
Ataques al azar en zonas transitadas
El primer ataque ocurrió cerca de Central Park, donde un hombre asiático de 57 años fue apuñalado en el torso.
Minutos después, un segundo hombre, de 50 años y de origen judío, fue atacado al salir de una sinagoga.
El agresor utilizó un destornillador para herirlo en el pecho, según autoridades.
Testigos y víctimas señalaron que el sospechoso gritó “Allahu Akbar” durante ambos ataques.
La policía investiga si esa expresión indica una motivación ideológica o si fue un acto aislado.
¿Crimen de odio o episodio de salud mental?
La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, indicó que el caso está siendo evaluado como posible crimen de odio.
Hasta ahora, no hay evidencia de que las víctimas se conocieran entre sí o tuvieran relación con el atacante.
Las autoridades tampoco han confirmado un historial criminal relevante del sospechoso.
Sin embargo, la policía no descarta que problemas de salud mental hayan influido en el ataque.
El motivo sigue bajo investigación.
Tensión creciente por seguridad en ciudades
Ver esta publicación en Instagram
El incidente ocurre en un contexto de creciente preocupación por ataques aleatorios en grandes ciudades.
Vecinos y testigos describieron escenas de pánico en una zona residencial habitualmente tranquila.
El hecho de que ocurriera en pleno día intensificó la sensación de vulnerabilidad.
Además, el posible componente de odio racial o religioso añade presión sobre las autoridades.
La policía aseguró que el sospechoso ya está bajo custodia y que no buscan a más implicados.
El caso podría derivar en cargos más graves dependiendo de los hallazgos de la investigación.
Te Puede Interesar: ¡Alerta de tsunami! Sismo de 7,4 sacude México y se siente en Guatemala y El Salvador