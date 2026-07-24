Ataque en Nueva York: apuñalamientos en pleno día desatan alerta

Ataques en pleno día

Sospechoso detenido

Posible crimen de odio

Dos hombres fueron apuñalados a plena luz del día en Manhattan y la policía investiga si el ataque fue un crimen de odio.

El caso reaviva el temor por ataques aleatorios en EE.UU. y abre el debate sobre seguridad urbana, radicalización y salud mental.

La policía de Nueva York confirmó la detención de un sospechoso tras dos agresiones violentas ocurridas en el Upper West Side.

El atacante, identificado como Raul Morales, de 51 años, habría actuado sin vínculo previo con las víctimas.

Ambos hombres sobrevivieron, pero el episodio generó alarma por su brutalidad y posible motivación.

Ataques al azar en zonas transitadas

El primer ataque ocurrió cerca de Central Park, donde un hombre asiático de 57 años fue apuñalado en el torso.

Minutos después, un segundo hombre, de 50 años y de origen judío, fue atacado al salir de una sinagoga.