«Vividor y ridículo»: exconductora de ‘Despierta América’ lanza dura crítica al ex de Ana Patricia Gámez
Publicado el22/06/2026 a las 13:02
- Astrid Rivera sobre Ana Patricia
- Críticas en redes
- Famosos reaccionan
La disputa legal entre Ana Patricia Gámez y su exesposo, Luis Carlos Martínez, ha provocado una fuerte reacción en el medio del entretenimiento, generando debate entre figuras públicas.
El conflicto gira en torno a la solicitud de apoyo económico temporal presentada por Martínez, quien busca mantener el estilo de vida que llevaba durante el matrimonio mientras avanza el proceso.
La noticia no solo impactó a seguidores de la conductora, sino también a colegas y excompañeros de televisión que han decidido pronunciarse públicamente.
Entre las voces más llamativas está la de una exfigura del programa Despierta América, quien no dudó en expresar su postura de forma directa.
Críticas contundentes desde el medio
Astrid Rivera, exconductora del matutino, reaccionó en redes sociales con un mensaje breve pero contundente que rápidamente llamó la atención.
“Vividor y ridículo”, escribió en una publicación donde se compartía la noticia, posicionándose abiertamente en contra de la petición del exesposo.
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Su comentario reflejó no solo una opinión personal, sino también una postura de respaldo hacia Ana Patricia Gámez en medio del proceso legal.
El mensaje generó una ola de reacciones y fue replicado por usuarios que coincidieron con su visión sobre la situación.
Más voces se suman a la crítica
La polémica creció cuando otros presentadores también reaccionaron públicamente al caso, reforzando el rechazo hacia la solicitud presentada por Martínez.
El conductor Carlos Adyan también intervino con una opinión directa al calificar la situación con una sola palabra: “Vividor”.
En redes sociales, los usuarios ampliaron las críticas con calificativos como “atrevido”, “abusador” y “mantenido”, evidenciando el nivel de indignación que generó el tema.
Este tipo de respuestas ha convertido el caso en una discusión más amplia sobre relaciones, dinero y responsabilidades tras una separación.
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La petición legal que detonó el debate
El documento judicial detalla que el exesposo busca una pensión temporal para cubrir gastos como la hipoteca, necesidades personales y el mantenimiento del nivel de vida previo.
“El esposo solicita pensión alimenticia temporal para continuar pagando la hipoteca… y mantener el nivel de vida establecido durante el matrimonio”, señala el texto.
Esta solicitud ha sido interpretada por muchos como una medida polémica, especialmente considerando el contexto público de la relación.
Mientras el proceso continúa, el caso sigue generando conversación tanto en tribunales como en redes sociales, donde las opiniones se mantienen divididas.
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