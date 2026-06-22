«Vividor y ridículo»: exconductora de ‘Despierta América’ lanza dura crítica al ex de Ana Patricia Gámez

Astrid Rivera sobre Ana Patricia

Críticas en redes

Famosos reaccionan

La disputa legal entre Ana Patricia Gámez y su exesposo, Luis Carlos Martínez, ha provocado una fuerte reacción en el medio del entretenimiento, generando debate entre figuras públicas.

El conflicto gira en torno a la solicitud de apoyo económico temporal presentada por Martínez, quien busca mantener el estilo de vida que llevaba durante el matrimonio mientras avanza el proceso.

La noticia no solo impactó a seguidores de la conductora, sino también a colegas y excompañeros de televisión que han decidido pronunciarse públicamente.

Entre las voces más llamativas está la de una exfigura del programa Despierta América, quien no dudó en expresar su postura de forma directa.

Críticas contundentes desde el medio

Astrid Rivera, exconductora del matutino, reaccionó en redes sociales con un mensaje breve pero contundente que rápidamente llamó la atención.

“Vividor y ridículo”, escribió en una publicación donde se compartía la noticia, posicionándose abiertamente en contra de la petición del exesposo.

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Su comentario reflejó no solo una opinión personal, sino también una postura de respaldo hacia Ana Patricia Gámez en medio del proceso legal.

El mensaje generó una ola de reacciones y fue replicado por usuarios que coincidieron con su visión sobre la situación.