Así se vive el Mundial en Miami, por Silvina Fuentes

Miami vuelve a latir al ritmo del Mundial 2026.

Este lunes 15 de junio, el Hard Rock Stadium se convierte en el epicentro del fútbol con el primer partido del torneo en la ciudad: Uruguay frente a Arabia Saudita, en un duelo que ya genera expectativa dentro y fuera de la cancha.

No solo es el debut de dos selecciones en la Copa del Mundo, sino también el inicio del ambiente mundialista en una de las ciudades clave del torneo en Estados Unidos.

Silvina Fuentes lleva el pulso del Mundial en Miami

La cobertura de este ambiente previo llega de la mano de la periodista Silvina Fuentes (@silvinafuentes), quien recorrió las calles de Miami para capturar cómo se vive la previa de este partido.

En medio de camisetas, banderas y cánticos, la expectativa es total entre los aficionados, especialmente los uruguayos, que sueñan con un arranque sólido de la Celeste en el Grupo H.

Uruguayos confían en un debut ganador

Los hinchas uruguayos no esconden su ilusión. En la previa del encuentro, varios seguidores compartieron su confianza en el equipo y en la posibilidad de comenzar el Mundial con una victoria.