Así se vive el Mundial en Miami, por Silvina Fuentes
Publicado el15/06/2026 a las 08:31
Miami vuelve a latir al ritmo del Mundial 2026.
Este lunes 15 de junio, el Hard Rock Stadium se convierte en el epicentro del fútbol con el primer partido del torneo en la ciudad: Uruguay frente a Arabia Saudita, en un duelo que ya genera expectativa dentro y fuera de la cancha.
No solo es el debut de dos selecciones en la Copa del Mundo, sino también el inicio del ambiente mundialista en una de las ciudades clave del torneo en Estados Unidos.
Silvina Fuentes lleva el pulso del Mundial en Miami
La cobertura de este ambiente previo llega de la mano de la periodista Silvina Fuentes (@silvinafuentes), quien recorrió las calles de Miami para capturar cómo se vive la previa de este partido.
En medio de camisetas, banderas y cánticos, la expectativa es total entre los aficionados, especialmente los uruguayos, que sueñan con un arranque sólido de la Celeste en el Grupo H.
Uruguayos confían en un debut ganador
Los hinchas uruguayos no esconden su ilusión. En la previa del encuentro, varios seguidores compartieron su confianza en el equipo y en la posibilidad de comenzar el Mundial con una victoria.
La expectativa gira en torno a dar ese primer golpe en el grupo, clave en torneos cortos donde cada punto puede marcar la diferencia.
Arabia Saudita también dice presente
Pero no todo es celeste en Miami. Los fanáticos de Arabia Saudita también se hicieron sentir, aportando color y entusiasmo a la previa.
Lo que comenzó como una charla entre aficionados terminó convirtiéndose en un divertido intercambio de pronósticos, reflejando el folclore que solo el fútbol puede generar en eventos de esta magnitud.
Un ambiente mundialista que ya se siente
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A horas del partido, las calles de Miami ya muestran el espíritu del Mundial: culturas que se cruzan, hinchadas que conviven y una energía que anticipa un encuentro cargado de emoción.
El Hard Rock Stadium será testigo de este arranque, pero la fiesta ya empezó afuera.
Uruguay y Arabia Saudita se enfrentan desde las 6:00 p.m. (hora local) en un partido que marcará el inicio del Mundial en Miami y que podría definir el rumbo de ambos en el Grupo H.
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