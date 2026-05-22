Asesinan a Degezeta en Culiacán: el joven cantante urbano tenía 22 años

Asesinan al cantante Degezeta

Ataque armado en Culiacán

Investigación abierta en Sinaloa

La escena musical urbana en el norte del país se vistió de luto tras el asesinato de Mario Alberto Barreto Domínguez, conocido artísticamente como Degezeta, ocurrido en Culiacán, Sinaloa.

El cantante, de apenas 22 años, fue atacado la noche del 20 de mayo cuando, según los primeros reportes, salía de un estudio de grabación.

Dicho crimen se registró frente al estadio Ángel Flores, en una zona transitada de la ciudad, lo que ha generado conmoción entre seguidores y habitantes.

Medios locales indicaron que el joven viajaba acompañado de Iván Marlon, quien también perdió la vida durante el ataque armado.

Ataque directo en plena vía pública

De acuerdo con información difundida por medios como Radio Fórmula y Azteca Noticias, el atentado ocurrió cuando el vehículo en el que se trasladaban se detuvo ante la luz roja de un semáforo.