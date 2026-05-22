Asesinan a Degezeta en Culiacán: el joven cantante urbano tenía 22 años
Publicado el22/05/2026 a las 08:17
- Asesinan al cantante Degezeta
- Ataque armado en Culiacán
- Investigación abierta en Sinaloa
La escena musical urbana en el norte del país se vistió de luto tras el asesinato de Mario Alberto Barreto Domínguez, conocido artísticamente como Degezeta, ocurrido en Culiacán, Sinaloa.
El cantante, de apenas 22 años, fue atacado la noche del 20 de mayo cuando, según los primeros reportes, salía de un estudio de grabación.
Dicho crimen se registró frente al estadio Ángel Flores, en una zona transitada de la ciudad, lo que ha generado conmoción entre seguidores y habitantes.
Medios locales indicaron que el joven viajaba acompañado de Iván Marlon, quien también perdió la vida durante el ataque armado.
Ataque directo en plena vía pública
De acuerdo con información difundida por medios como Radio Fórmula y Azteca Noticias, el atentado ocurrió cuando el vehículo en el que se trasladaban se detuvo ante la luz roja de un semáforo.
Sujetos armados habrían aprovechado ese momento para disparar contra el automóvil, en lo que preliminarmente se describe como un ataque directo.
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Las autoridades estatales confirmaron la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido y ubicar a los responsables.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa trabaja en la recolección de pruebas y testimonios que permitan reconstruir los hechos.
Identificación y traslado de los restos
Horas después del ataque, familiares del cantante acudieron a realizar el proceso de identificación del cuerpo ante las autoridades correspondientes.
Se informó que los restos de Degezeta serían trasladados a Hermosillo, Sonora, donde su familia espera despedirlo en privado.
Hasta el momento, los familiares no han emitido un posicionamiento público sobre lo ocurrido ni han ofrecido declaraciones oficiales.
El caso se suma a una serie de hechos violentos que han impactado a figuras jóvenes del ámbito musical en distintas regiones del país.
En Culiacán, Sinaloa, fue asesinado el cantante #MarioAlbertoBarreto, conocido como “#Degezeta”. En el ataque también murio Iván Marlo, integrante de su equipo. Los responsables huyeron del lugar.#NoticiasImagen #PaolaRojasDPC @PaolaRojas pic.twitter.com/yrXEWHMLld
— De Pisa y Corre (@PisayCorreTV) May 22, 2026
Una carrera en ascenso que quedó truncada
Degezeta era considerado una de las voces emergentes dentro del género urbano, con una base creciente de seguidores en plataformas digitales.
Apenas cinco días antes de su muerte, el artista había lanzado el tema “Glopeta”, producción que marcaba una nueva etapa en su carrera.
Horas antes del ataque, compartió en sus historias de Instagram una imagen desde un estudio de grabación, lo que indicaba que trabajaba en nueva música.
La publicación, que ahora cobra un significado distinto para sus seguidores, fue una de sus últimas señales públicas antes del trágico desenlace que apagó su voz de forma abrupta, detalló ‘Univisión‘.