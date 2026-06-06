Noche de terror: irrumpen en vivienda y asesinan a familia, incluido un adolescente
Publicado el06/06/2026 a las 09:32
- Asesinan a familia hispana
- Niño entre víctimas
- Operativo policial activo
Una vivienda del sector Santa Teresita, en Sullana, Piura, se convirtió en escenario de una masacre la noche del jueves 4 de junio, cuando un grupo armado irrumpió y disparó sin tregua contra una familia de cuatro integrantes.
El estruendo de decenas de disparos estremeció a los vecinos, quienes describieron una escena de pánico tras escuchar más de medio centenar de detonaciones que rompieron la calma del barrio.
Las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos hombres descendieron de motocicletas, avanzaron rápidamente hacia la puerta del inmueble y abrieron fuego de manera directa contra quienes se encontraban en el interior.
Las imágenes también muestran a uno de los atacantes haciendo una pausa para recargar su arma antes de continuar disparando, mientras los proyectiles impactaban dentro de la casa.
Intentaron huir, pero fueron alcanzados
Según los primeros reportes, tras la irrupción inicial los agresores ingresaron al domicilio y continuaron disparando contra las víctimas que ya estaban heridas en el suelo.
En medio del caos, al menos dos personas intentaron escapar por los techos de viviendas contiguas, buscando resguardarse del ataque armado que parecía no tener fin.
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Sin embargo, los disparos los alcanzaron antes de lograr su objetivo, dejándolos gravemente lesionados en medio de la confusión y el temor que se apoderó de la zona.
Minutos después, los sicarios abandonaron el lugar en las mismas motocicletas en las que habían llegado, perdiéndose en la oscuridad mientras los vecinos trataban de auxiliar a los sobrevivientes.
Cuatro vidas truncadas, entre ellas la de un menor
La Policía Nacional del Perú confirmó la identidad de las víctimas: Elar Salvador Atoche, Diego Meca Juárez, Jayder Jesús Loro Cornejo y Dayron M. R., un adolescente de apenas 13 años.
El menor fue trasladado de urgencia por vecinos hasta el hospital de Sullana, pero falleció mientras recibía atención médica debido a la gravedad de sus heridas.
Entre los fallecidos también se encontraba Diego Meca Juárez, conocido en la ciudad por su labor como repostero y pastelero, lo que generó consternación entre quienes lo apreciaban por su trabajo y cercanía.
La magnitud del ataque y la presencia de un niño entre las víctimas incrementaron la indignación de la comunidad, que exige respuestas ante la violencia que golpea a la región.
El terror urbano del sicariato es cada vez más sangriento.
En Piura fueron acribillados toda una familia de cuatro miembros, entre ellos un adolescente. Los asesinos llegaron a la casa en el asentamiento humano Santa Teresita y dispararon sin parar. #Piura #Crimen #Familia pic.twitter.com/r0mQrXjj5k
— Marcial De La Cruz Esparza (@marproducer) June 5, 2026
Operativos y reclamos por mayor seguridad
Peritos y agentes policiales acudieron al inmueble para realizar las diligencias correspondientes e integrar las pruebas a la investigación abierta por este múltiple homicidio.
Durante la intervención, varios residentes manifestaron su preocupación por la creciente inseguridad en el sector y demandaron mayor presencia de fuerzas del orden y del Ejército.
La Policía informó que, tras una serie de operativos posteriores al ataque, se logró detener a varios sospechosos presuntamente vinculados con los hechos.
Las autoridades señalaron que entre los intervenidos hay ciudadanos extranjeros localizados en distintos inmuebles, mientras continúan las indagaciones para identificar tanto a los autores materiales como a quienes habrían planificado la masacre, detalló ‘El Heraldo de México‘.