Noche de terror: irrumpen en vivienda y asesinan a familia, incluido un adolescente

Asesinan a familia hispana

Niño entre víctimas

Operativo policial activo

Una vivienda del sector Santa Teresita, en Sullana, Piura, se convirtió en escenario de una masacre la noche del jueves 4 de junio, cuando un grupo armado irrumpió y disparó sin tregua contra una familia de cuatro integrantes.

El estruendo de decenas de disparos estremeció a los vecinos, quienes describieron una escena de pánico tras escuchar más de medio centenar de detonaciones que rompieron la calma del barrio.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos hombres descendieron de motocicletas, avanzaron rápidamente hacia la puerta del inmueble y abrieron fuego de manera directa contra quienes se encontraban en el interior.

Las imágenes también muestran a uno de los atacantes haciendo una pausa para recargar su arma antes de continuar disparando, mientras los proyectiles impactaban dentro de la casa.

Intentaron huir, pero fueron alcanzados

Según los primeros reportes, tras la irrupción inicial los agresores ingresaron al domicilio y continuaron disparando contra las víctimas que ya estaban heridas en el suelo.

En medio del caos, al menos dos personas intentaron escapar por los techos de viviendas contiguas, buscando resguardarse del ataque armado que parecía no tener fin.

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Sin embargo, los disparos los alcanzaron antes de lograr su objetivo, dejándolos gravemente lesionados en medio de la confusión y el temor que se apoderó de la zona.

Minutos después, los sicarios abandonaron el lugar en las mismas motocicletas en las que habían llegado, perdiéndose en la oscuridad mientras los vecinos trataban de auxiliar a los sobrevivientes.