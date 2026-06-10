Asesinan en Londres al compositor detrás de éxitos de Dua Lipa y Britney Spears
Publicado el10/06/2026 a las 12:07
- Asesinan a compositor de Dua Lipa
- Arrestos tras ataque
- Investigación sigue abierta
El mundo de la música quedó sacudido tras confirmarse la muerte violenta de Mark Orabiyi, compositor británico conocido artísticamente como Talay Riley, quien fue encontrado con heridas de arma blanca en el este de Londres.
Agentes de la Policía Metropolitana acudieron la mañana del viernes 5 de junio tras recibir un reporte de apuñalamiento y localizaron al músico de 35 años en un jardín, donde fue atendido y posteriormente trasladado a un hospital.
Las autoridades confirmaron que, pese a los esfuerzos médicos, fue declarado muerto poco después, abriendo una investigación por homicidio que aún continúa en curso.
En relación con el caso fueron arrestados dos hombres, de 27 y 24 años, y una mujer de 25, detenidos cerca de la escena, aunque hasta el momento no se han divulgado sus identidades ni los posibles cargos.
Otra víctima y un motivo aún sin esclarecer
La policía también informó que un segundo hombre, de aproximadamente 20 años, resultó herido con arma blanca durante el mismo incidente y permanece hospitalizado con lesiones que no ponen en riesgo su vida.
Por ahora, las autoridades no han detallado el posible motivo del ataque ni si existe una relación directa entre las víctimas y los detenidos.
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La investigación sigue abierta y la Policía Metropolitana no ha anunciado formalmente los cargos que enfrentarían los sospechosos mientras continúan recopilando pruebas.
Además, la falta de claridad sobre las circunstancias ha generado inquietud en la comunidad artística, que espera respuestas sobre lo ocurrido en la vivienda del compositor.
Trayectoria marcada por éxitos globales
Orabiyi dejó una huella significativa en la música internacional, colaborando con artistas de talla mundial como Dua Lipa, Britney Spears y Zendaya.
Entre sus créditos destaca su participación en “Last Dance” de Dua Lipa y en “Young Dumb & Broke” de Khalid, además de otros proyectos que lo consolidaron como una figura influyente en la escena contemporánea.
Ganó un Grammy tras trabajar en “Lights On” de H.E.R., tema que formó parte del álbum galardonado como Mejor Álbum de R&B en la 61ª edición de los premios.
Su carrera como compositor y artista multiplatino lo convirtió en un referente creativo dentro del pop y el R&B, ampliando su reconocimiento más allá del Reino Unido.
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Despedida emotiva y legado personal
La noticia de su fallecimiento fue confirmada durante el fin de semana a través de una publicación en Instagram firmada por su familia y su manager, quienes destacaron no solo su talento, sino su calidad humana.
Más allá de los escenarios y los premios, señalaron que será recordado por su “humor, espíritu generoso y presencia inconfundible”.
Su hermano, Michael Orabiyi, escribió un mensaje profundamente personal en el que compartió uno de sus últimos recuerdos juntos: “Justo antes de que se fuera a dormir hablamos sobre el futuro, mantenernos positivos y sobre todo lo que aún nos quedaba por hacer”.
En la misma publicación añadió que era “un amigo para muchos, un mentor, una inspiración y una luz en la vida de muchas personas. Tenía uno de los corazones más puros que he conocido”, palabras que reflejan el impacto humano que dejó tras su partida, detalló ‘People en Español‘.
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