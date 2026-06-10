Asesinan en Londres al compositor detrás de éxitos de Dua Lipa y Britney Spears

Asesinan a compositor de Dua Lipa

Arrestos tras ataque

Investigación sigue abierta

El mundo de la música quedó sacudido tras confirmarse la muerte violenta de Mark Orabiyi, compositor británico conocido artísticamente como Talay Riley, quien fue encontrado con heridas de arma blanca en el este de Londres.

Agentes de la Policía Metropolitana acudieron la mañana del viernes 5 de junio tras recibir un reporte de apuñalamiento y localizaron al músico de 35 años en un jardín, donde fue atendido y posteriormente trasladado a un hospital.

Las autoridades confirmaron que, pese a los esfuerzos médicos, fue declarado muerto poco después, abriendo una investigación por homicidio que aún continúa en curso.

En relación con el caso fueron arrestados dos hombres, de 27 y 24 años, y una mujer de 25, detenidos cerca de la escena, aunque hasta el momento no se han divulgado sus identidades ni los posibles cargos.

Otra víctima y un motivo aún sin esclarecer

La policía también informó que un segundo hombre, de aproximadamente 20 años, resultó herido con arma blanca durante el mismo incidente y permanece hospitalizado con lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Por ahora, las autoridades no han detallado el posible motivo del ataque ni si existe una relación directa entre las víctimas y los detenidos.

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La investigación sigue abierta y la Policía Metropolitana no ha anunciado formalmente los cargos que enfrentarían los sospechosos mientras continúan recopilando pruebas.

Además, la falta de claridad sobre las circunstancias ha generado inquietud en la comunidad artística, que espera respuestas sobre lo ocurrido en la vivienda del compositor.