Asesinan a balazos al cantante de regional mexicano Adán R. en Culiacán, Sinaloa

El cantante tenía 29 años.

Inició su etapa como solista.

No se reportan personas detenidas.

El mundo de la música regional mexicana se viste de luto nuevamente. José Adán Rodríguez, conocido artísticamente como «Adán R» y exvocalista de la popular agrupación norteña Los Nuevos Rebeldes, fue ejecutado a balazos la noche del domingo 5 de julio en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

El trágico acontecimiento ocurre en un contexto de profunda vulnerabilidad para el estado y suma un nombre más a la lista de intérpretes de este género musical que pierden la vida de forma violenta en México.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el atentado se registró alrededor de las 21:00 horas en el fraccionamiento Stanza Cantabria, ubicado al norte de la capital sinaloense.

El músico, de 29 años, se encontraba en el área de la cochera de su vivienda, situada sobre la calle Breñavieja, entre Ampuero y el bulevar Paseo del Álamo, cuando sujetos armados arribaron al lugar a bordo de un vehículo.

El crimen: Asesinan a Adán Rodríguez a balazos

El músico Adán Rodríguez murió tras sufrir un ataque con armas de alto poder afuera de su casa, en Culiacán, Sinaloa. #LasNoticiasDeFORO con @saidochoa | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/HI5YF1bM74 — N+ FORO (@nmasforo) July 7, 2026

Sin mediar palabra, uno de los ocupantes de la unidad descendió y disparó en repetidas ocasiones en contra de Rodríguez para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Vecinos de la zona, alarmados por las múltiples detonaciones de arma de fuego, llamaron de inmediato al sistema de emergencias 911.

Al sitio acudieron paramédicos y elementos del Ejército Mexicano como primeros respondientes, quienes desafortunadamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas de bala recibidas.