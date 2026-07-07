Asesinan a balazos al cantante de regional mexicano Adán R. en Culiacán, Sinaloa
Publicado el06/07/2026 a las 15:51
- El cantante tenía 29 años.
- Inició su etapa como solista.
- No se reportan personas detenidas.
El mundo de la música regional mexicana se viste de luto nuevamente. José Adán Rodríguez, conocido artísticamente como «Adán R» y exvocalista de la popular agrupación norteña Los Nuevos Rebeldes, fue ejecutado a balazos la noche del domingo 5 de julio en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
El trágico acontecimiento ocurre en un contexto de profunda vulnerabilidad para el estado y suma un nombre más a la lista de intérpretes de este género musical que pierden la vida de forma violenta en México.
De acuerdo con los primeros reportes policiales, el atentado se registró alrededor de las 21:00 horas en el fraccionamiento Stanza Cantabria, ubicado al norte de la capital sinaloense.
El músico, de 29 años, se encontraba en el área de la cochera de su vivienda, situada sobre la calle Breñavieja, entre Ampuero y el bulevar Paseo del Álamo, cuando sujetos armados arribaron al lugar a bordo de un vehículo.
El crimen: Asesinan a Adán Rodríguez a balazos
El músico Adán Rodríguez murió tras sufrir un ataque con armas de alto poder afuera de su casa, en Culiacán, Sinaloa. #LasNoticiasDeFORO con @saidochoa | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/HI5YF1bM74
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Sin mediar palabra, uno de los ocupantes de la unidad descendió y disparó en repetidas ocasiones en contra de Rodríguez para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.
Vecinos de la zona, alarmados por las múltiples detonaciones de arma de fuego, llamaron de inmediato al sistema de emergencias 911.
Al sitio acudieron paramédicos y elementos del Ejército Mexicano como primeros respondientes, quienes desafortunadamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas de bala recibidas.
Las últimas horas del intérprete en redes sociales
🚨José Adán fue identificado como el hombre que fue asesinado a balazos la noche de este domingo en el fraccionamiento Cantabria, al norte de Culiacán.
Trascendió que la víctima es ex vocalista del grupo Los Nuevos Rebeldes, del que formó parte hasta hace aproximadamente un año.… pic.twitter.com/H1SdyQuL9u
— Azucena Uresti (@azucenau) July 6, 2026
Causa tristeza
😢Así fueron las últimas horas con vida del exvocalista de Los Nuevos Rebeldes antes de ser as3sin4do en la cochera de su casa.🏠 Noticia completa aquí📲 https://t.co/Qrr1qGijIq pic.twitter.com/3EsJR9ZMYR
— TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) July 6, 2026
La muerte de Adán R ha causado gran conmoción entre sus más de 20 mil seguidores en Instagram, plataforma donde el artista se mantenía sumamente activo.
Horas antes de ser asesinado, el cantante documentó su regreso a Culiacán en un vuelo comercial, portando con orgullo la playera de la Selección Mexicana para presenciar el partido de fútbol contra el combinado de Inglaterra.
Su última historia de Instagram fue publicada tras la conclusión del encuentro deportivo.
En ella expresaba su tristeza por el resultado con la frase: «Jugaron como nunca y perdieron como siempre, qué tristeza, mi gente, vamos a tener que ir a escuchar a El Recodo». Minutos después de emitir este mensaje, el intérprete fue privado de la vida en su propio domicilio.
Trayectoria y la sombra de la violencia en el regional mexicano: Asesinan a Adán Rodríguez
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José Adán Rodríguez consolidó una trayectoria de casi dos décadas dentro de la música, desempeñándose durante cinco años como vocalista y ejecutor del bajo sexto en Los Nuevos Rebeldes.
El 5 de febrero de 2025, el músico anunció formalmente su salida de la agrupación para emprender su carrera en solitario bajo el nombre de Adán R, enfocándose en la interpretación de bandas y corridos.
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Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, encargada de realizar las diligencias correspondientes y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, no ha emitido información oficial sobre el móvil del crimen ni reporta personas detenidas.
Este homicidio se integra a la crisis de seguridad que padece el estado de Sinaloa desde septiembre de 2024, derivada de las pugnas internas entre facciones rivales del Cártel de Sinaloa. Asimismo, evoca dolorosos antecedentes de ataques contra músicos del género, tales como los asesinatos de Valentín Elizalde en 2006 y las agresiones contra Sergio Gómez y Javier Rosas en años anteriores.
Con información de EFE.