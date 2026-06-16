La fe también juega el Mundial: aficionados rezan por sus selecciones

La pasión por el Mundial 2026 no solo se vive en los estadios, las fan zones o frente a las pantallas. Para muchos aficionados, la fe también forma parte del camino hacia la gloria futbolística.

En distintos puntos de México, cientos de fieles han acudido a iglesias y templos para elevar oraciones por el éxito de sus selecciones nacionales durante la Copa del Mundo.

Una imagen que se volvió viral

Una de las escenas más llamativas se registró en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, donde una persona fue captada rezando frente a una figura del Niño Dios vestida con la camiseta de la Selección Mexicana.

La imagen rápidamente llamó la atención en redes sociales y se convirtió en un reflejo de cómo el futbol y las tradiciones religiosas pueden coincidir en momentos de gran importancia para los aficionados.

Una tradición que trasciende fronteras

El fenómeno no es exclusivo de México.

A lo largo de la historia de los Mundiales, seguidores de distintas selecciones han acudido a iglesias, santuarios y centros religiosos para pedir suerte, protección y buenos resultados para sus equipos nacionales.