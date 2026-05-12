¿Reencuentro en secreto? Aseguran que Nodal vio a Inti pese a trabas legales
Nodal vio a Inti Supuesto reencuentro en Houston Visita bajo supervisión Un nuevo capítulo en la historia entre Christian Nodal y Cazzu ha salido a la luz tras reportes que apuntan a un supuesto reencuentro del cantante con su hija Inti en Houston. La versión fue difundida por el periodista Javier Ceriani durante una transmisión […]
Publicado el12/05/2026 a las 12:50
- Nodal vio a Inti
- Supuesto reencuentro en Houston
- Visita bajo supervisión
Un nuevo capítulo en la historia entre Christian Nodal y Cazzu ha salido a la luz tras reportes que apuntan a un supuesto reencuentro del cantante con su hija Inti en Houston.
La versión fue difundida por el periodista Javier Ceriani durante una transmisión en vivo en su programa de YouTube.
Según el comunicador, el encuentro habría ocurrido mientras la rapera argentina se encontraba en Estados Unidos por su gira “Latinaje”.
Hasta ahora, ni el intérprete ni su equipo legal han confirmado públicamente lo sucedido.
El supuesto encuentro en Houston
De acuerdo con Ceriani, Nodal se presentó inesperadamente en el hotel donde se hospedaba Cazzu.
“Nodal se apareció en el lobby del hotel de Cazzu y quiso ver a Inti”, declaró el periodista.
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El comunicador aseguró que, pese a no contar con autorización formal para la visita, el cantante logró ver a la menor.
“Estoy en condiciones de confirmar que Julieta Cazzu dejó pasar a Christian a la habitación para que vea a su hija Inti”, indicó.
Dos horas bajo supervisión
El reporte señala que la convivencia se extendió aproximadamente durante dos horas.
Según lo detallado, la reunión se llevó a cabo bajo la supervisión constante de la artista argentina.
“Compartió con la niña. Fue todo tranquilo, no hubo mucha conversación ni mucha agresión”, explicó Ceriani.
El periodista agregó que el cantante no estuvo a solas con su hija y que finalmente tuvo que retirarse.
Contexto legal delicado
El presunto encuentro se da en medio de un proceso legal activo entre ambos artistas.
Ceriani afirmó que la expareja evitó tocar temas judiciales durante la visita.
También indicó que el equipo legal de Nodal no habría conseguido autorización para viajar con la niña fuera de Argentina.
El cantante habría solicitado una convivencia de tres días con Inti con la intención de realizar un viaje a Disney sin la presencia de la madre.
Silencio oficial
A pesar de la repercusión que generó la versión, no existe confirmación oficial sobre el encuentro.
Ni Christian Nodal ni Cazzu han emitido declaraciones públicas para validar o desmentir lo dicho.
El tema ha despertado reacciones en redes sociales, donde seguidores debaten sobre la situación familiar.
Por ahora, la información permanece en el terreno de los reportes periodísticos, mientras ambas figuras mantienen discreción sobre el caso.