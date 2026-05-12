Nodal vio a Inti

Supuesto reencuentro en Houston

Visita bajo supervisión

Un nuevo capítulo en la historia entre Christian Nodal y Cazzu ha salido a la luz tras reportes que apuntan a un supuesto reencuentro del cantante con su hija Inti en Houston.

La versión fue difundida por el periodista Javier Ceriani durante una transmisión en vivo en su programa de YouTube.

Según el comunicador, el encuentro habría ocurrido mientras la rapera argentina se encontraba en Estados Unidos por su gira “Latinaje”.

Hasta ahora, ni el intérprete ni su equipo legal han confirmado públicamente lo sucedido.

El supuesto encuentro en Houston

De acuerdo con Ceriani, Nodal se presentó inesperadamente en el hotel donde se hospedaba Cazzu.