Increíble sorpresa en Roland Garros: Sabalenka se despide en cuartos

La gran sorpresa de Roland Garros 2026 ya tiene nombre. La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, quedó eliminada de manera inesperada tras caer ante Diana Shnaider en los cuartos de final.

Lo más impactante fue la forma en que ocurrió la derrota.

Sabalenka tenía el partido controlado

La bielorrusa parecía encaminada a las semifinales después de dominar gran parte del encuentro.

Incluso llegó a estar a un juego de la victoria cuando servía con ventaja de 5-4 en el segundo set.

Sin embargo, todo cambió de manera inesperada.

Una remontada para la historia

A partir de ese momento, Shnaider protagonizó una reacción espectacular.

La rusa ganó los últimos 10 juegos consecutivos del partido para sellar una de las mayores sorpresas del torneo y avanzar por primera vez a unas semifinales de Grand Slam.