Increíble sorpresa en Roland Garros: Sabalenka se despide en cuartos
Publicado el03/06/2026 a las 08:49
La gran sorpresa de Roland Garros 2026 ya tiene nombre. La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, quedó eliminada de manera inesperada tras caer ante Diana Shnaider en los cuartos de final.
Lo más impactante fue la forma en que ocurrió la derrota.
Sabalenka tenía el partido controlado
La bielorrusa parecía encaminada a las semifinales después de dominar gran parte del encuentro.
Incluso llegó a estar a un juego de la victoria cuando servía con ventaja de 5-4 en el segundo set.
Sin embargo, todo cambió de manera inesperada.
Una remontada para la historia
A partir de ese momento, Shnaider protagonizó una reacción espectacular.
La rusa ganó los últimos 10 juegos consecutivos del partido para sellar una de las mayores sorpresas del torneo y avanzar por primera vez a unas semifinales de Grand Slam.
Se acaba el sueño de Sabalenka
Sabalenka llegaba como una de las máximas favoritas al título después de superar sus cuatro primeros partidos sin ceder un solo set.
La actual número uno buscaba regresar a la final parisina luego de haber sido subcampeona en la edición de 2025.
Pero su camino terminó abruptamente en los cuartos de final.
Shnaider sigue soñando
Con apenas 22 años, Shnaider continúa firmando la mejor actuación de su carrera en un torneo major.
La rusa ya había eliminado previamente a rivales como Madison Keys y ahora buscará un lugar en la final cuando enfrente a Maja Chwalinska en semifinales.
La revelación de Roland Garros sigue haciendo historia.
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