Arthur golpea el Golfo: lluvias extremas disparan alertas por inundaciones y posibles tornados

Arthur desata alerta por inundaciones

Persisten lluvias intensas

Crece riesgo de tornados

La tormenta tropical Arthur mantiene en alerta a millones de personas en la costa del Golfo de Estados Unidos por las lluvias intensas e inundaciones que ha provocado. Aunque tocó tierra en Texas, sus efectos siguen avanzando hacia el sureste del país y las autoridades vigilan posibles emergencias climáticas.

Las intensas lluvias han saturado el suelo en varios estados, aumentando el riesgo de inundaciones en zonas urbanas y rurales. Además, el agua ha desbordado drenajes, inundado carreteras y afectado la movilidad de miles de personas.

Meteorólogos advierten que la combinación de humedad tropical y tormentas persistentes seguirá generando precipitaciones intensas mientras Arthur avanza tierra adentro. Este escenario aumenta la posibilidad de nuevas inundaciones repentinas, especialmente en comunidades vulnerables ubicadas cerca de ríos, arroyos y áreas bajas.

Las autoridades han reiterado el llamado a la población para mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios en zonas afectadas por el mal tiempo.

Inundaciones amenazan a varios estados del sureste

Los mayores riesgos se concentran actualmente en sectores de Mississippi, Alabama, Florida y Georgia, donde continúan registrándose fuertes aguaceros asociados a la circulación de Arthur. Las precipitaciones podrían alcanzar niveles peligrosos en periodos muy cortos, dificultando la respuesta de los servicios de emergencia.

Las inundaciones repentinas ya han provocado cierres de carreteras y problemas de acceso en varias comunidades, mientras equipos de rescate permanecen atentos ante posibles evacuaciones en áreas de alto riesgo.

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La acumulación de agua también representa una amenaza para viviendas, comercios e infraestructura crítica, especialmente en lugares donde las lluvias han sido constantes durante varios días consecutivos.

Los expertos señalan que incluso después de que disminuyan las precipitaciones más intensas, los efectos de las inundaciones podrían mantenerse debido a la gran cantidad de agua que continúa desplazándose hacia ríos y afluentes.