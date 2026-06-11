Artan dirigirá la Supercopa UEFA tras quedar fuera del Mundial

El árbitro somalí Omar Artan vivió un giro inesperado en su carrera: tras quedar fuera del Mundial 2026, ahora ha sido designado oficialmente para dirigir la Supercopa de Europa.

Su nombramiento lo coloca en uno de los escenarios más importantes del fútbol internacional, en un contexto marcado por una historia reciente de obstáculos.

De quedarse fuera del Mundial a una gran oportunidad

Omar Artan no pudo formar parte del Mundial 2026 luego de ser impedido de ingresar a Estados Unidos.

La situación generó incertidumbre sobre su futuro inmediato en el arbitraje internacional, ya que se trataba de una oportunidad clave en su carrera.

Sin embargo, el rumbo cambió rápidamente: ahora será el encargado de impartir justicia en la Supercopa de la UEFA, uno de los partidos más relevantes del calendario europeo.

Un reconocimiento en el escenario internacional

La designación representa un paso importante para el árbitro, que tendrá visibilidad en un duelo de alto nivel.