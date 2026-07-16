“Estoy sangrando”: agentes someten a hombre en Walmart

Arresto violento en Walmart.

Hombre terminó sangrando.

Video reaviva críticas a ICE.

Un nuevo operativo que terminó con el detenido ensangrentado vuelve a colocar bajo escrutinio la actuación de los agentes migratorios en Estados Unidos, mientras aumentan las preocupaciones por el uso de la fuerza durante estos procedimientos.

Un hombre fue detenido con violencia en el estacionamiento de un Walmart en Yakima, Washington, según Univision.

¿Qué muestra el video del arresto en Walmart?

El momento fue captado por una testigo que presenció el operativo.

En la grabación se observa a varios agentes sometiendo al hombre sobre el pavimento.

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Durante la detención, el hombre repitió en varias ocasiones: “Estoy sangrando”.