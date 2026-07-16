“Estoy sangrando”: agentes someten a hombre en Walmart
Publicado el16/07/2026 a las 07:57
- Arresto violento en Walmart.
- Hombre terminó sangrando.
- Video reaviva críticas a ICE.
Un nuevo operativo que terminó con el detenido ensangrentado vuelve a colocar bajo escrutinio la actuación de los agentes migratorios en Estados Unidos, mientras aumentan las preocupaciones por el uso de la fuerza durante estos procedimientos.
Un hombre fue detenido con violencia en el estacionamiento de un Walmart en Yakima, Washington, según Univision.
¿Qué muestra el video del arresto en Walmart?
El momento fue captado por una testigo que presenció el operativo.
En la grabación se observa a varios agentes sometiendo al hombre sobre el pavimento.
TE PUEDE INTERESAR: Mamdani ve semifinal del Mundial con presos de Rikers
Durante la detención, el hombre repitió en varias ocasiones: “Estoy sangrando”.
Así ocurrió la detención
Las imágenes difundidas muestran al hombre inmovilizado mientras varios agentes participan en el arresto.
La grabación no ofrece detalles sobre lo ocurrido antes de que iniciara el procedimiento.
Tampoco muestra el motivo por el que el hombre fue detenido.
Lo que sí registra es la insistencia del detenido al afirmar que estaba herido.
El caso ocurre en un momento de alta tensión
El incidente se produce en medio de una creciente preocupación por los operativos migratorios en Estados Unidos.
En los últimos días se han registrado casos que han intensificado el debate sobre el uso de la fuerza.
Entre ellos figuran al menos dos hombres que murieron tras ser baleados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los hechos ocurrieron en los estados de Texas y Maine. Crecen las dudas sobre los operativos migratorios
Los casos recientes han incrementado la atención pública sobre la forma en que se desarrollan las detenciones migratorias.
El arresto ocurrido en Yakima se suma a ese contexto de creciente preocupación.
El video de la testigo documenta únicamente el momento en que el hombre ya era sometido por los agentes.
En la grabación también queda registrada la frase que el detenido repitió durante el procedimiento: “Estoy sangrando”.
Hasta la información proporcionada, no se han difundido más detalles sobre las circunstancias previas al arresto.