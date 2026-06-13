Ariana Grande enfrenta al ICE: exige retirar su música de video sobre arrestos migratorios
Publicado el13/06/2026 a las 11:48
- Ariana Grande frena a ICE
- Uso polémico de canción
- Respuesta genera choque
Ariana Grande se colocó en el centro de la conversación luego de pronunciarse contra el uso de su música en un video difundido por el Servicio de Control de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El clip, publicado en TikTok, mostraba a agentes realizando arrestos y colocando esposas a personas, acompañado de la canción “Bye”, parte de su álbum Eternal Sunshine.
El contenido incluía además un mensaje que decía: “Adiós. El presidente Trump ha logrado la frontera más segura de la historia”, lo que generó una fuerte reacción de la artista.
Poco después de la difusión, el audio fue retirado del video, aunque el impacto del contenido ya había provocado debate en redes sociales.
“No usen mi música”: Artista lanza mensaje directo
La cantante decidió responder directamente en la publicación, donde dejó clara su postura frente al uso de su trabajo en ese contexto.
“No usen mi música en relación con esta barbarie, inhumanidad y atrocidad”, escribió Ariana Grande en el video compartido por la agencia.
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Sin embargo, reportes posteriores señalaron que el comentario de la artista habría sido ocultado dentro de la plataforma.
El gesto fue interpretado como una crítica abierta a la forma en que su música fue vinculada con acciones migratorias mostradas en el clip.
Casa Blanca responde con postura firme
Tras la reacción de la cantante, la Casa Blanca también emitió una respuesta a través de su portavoz Abigail Jackson.
“Lo diremos una última vez: lo que es verdaderamente bárbaro, inhumano y atroz son los inmigrantes ilegales delincuentes que han herido y asesinado a ciudadanos estadounidenses inocentes”, señaló.
La declaración dejó ver una postura contundente frente a las críticas, defendiendo el enfoque de la política migratoria promovida en el video.
El intercambio evidenció el choque entre figuras del entretenimiento y autoridades en torno a un tema que sigue generando división.
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No es la primera vez que la cantante critica al ICE
La postura de Ariana Grande no es nueva, ya que anteriormente ha mostrado desacuerdo con las políticas migratorias impulsadas por esta agencia.
Durante la gala de los Globos de Oro en enero, la cantante apareció portando un pin con el mensaje “ICE OUT”, en señal de protesta.
Este antecedente refuerza su posicionamiento público frente a temas migratorios y su intención de no vincular su imagen o música con estas acciones.
El episodio reciente vuelve a colocarla como una voz crítica en medio de un debate que continúa creciendo tanto en redes como en el ámbito político.