Ariana Grande enfrenta al ICE: exige retirar su música de video sobre arrestos migratorios

Ariana Grande frena a ICE

Uso polémico de canción

Respuesta genera choque

Ariana Grande se colocó en el centro de la conversación luego de pronunciarse contra el uso de su música en un video difundido por el Servicio de Control de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El clip, publicado en TikTok, mostraba a agentes realizando arrestos y colocando esposas a personas, acompañado de la canción “Bye”, parte de su álbum Eternal Sunshine.

El contenido incluía además un mensaje que decía: “Adiós. El presidente Trump ha logrado la frontera más segura de la historia”, lo que generó una fuerte reacción de la artista.

Poco después de la difusión, el audio fue retirado del video, aunque el impacto del contenido ya había provocado debate en redes sociales.

“No usen mi música”: Artista lanza mensaje directo

La cantante decidió responder directamente en la publicación, donde dejó clara su postura frente al uso de su trabajo en ese contexto.

“No usen mi música en relación con esta barbarie, inhumanidad y atrocidad”, escribió Ariana Grande en el video compartido por la agencia.

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Sin embargo, reportes posteriores señalaron que el comentario de la artista habría sido ocultado dentro de la plataforma.

El gesto fue interpretado como una crítica abierta a la forma en que su música fue vinculada con acciones migratorias mostradas en el clip.