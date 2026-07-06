Ariadne Díaz pierde apuesta tras eliminación de México y promete cambiar su look

Ariadne Díaz pierde apuesta

México eliminado del Mundial

Promete teñirse el cabello

Ariadne Díaz se convirtió en protagonista inesperada fuera de la cancha tras apostar públicamente por la victoria de México frente a Inglaterra, una promesa que ahora deberá cumplir luego de la eliminación del Tricolor en la Copa Mundial 2026.

Antes del encuentro, la actriz mostró total confianza en el equipo dirigido por Javier Aguirre, asegurando que el combinado nacional avanzaría a la siguiente fase del torneo sin mayores complicaciones.

Durante una charla con medios, la intérprete decidió elevar la apuesta y dejar en claro que asumiría las consecuencias si el resultado no favorecía a México, lo que rápidamente captó la atención de los aficionados.

“Rosa, me lo pinto rosa, ahí están al pendiente de mis redes”, expresó entre risas, dejando claro que su cambio de imagen sería visible para todos sus seguidores.

México cae ante Inglaterra en partido lleno de emoción

El duelo entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final, terminó con una derrota para el equipo mexicano por marcador de 3-2, en un partido que mantuvo la tensión hasta el último minuto.

Desde la primera mitad, Inglaterra tomó ventaja con un doblete de Jude Bellingham, lo que complicó el panorama para el conjunto mexicano, que tuvo que remar contracorriente durante gran parte del encuentro.

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Aunque el Tri logró acercarse en el marcador y generó ilusión entre los aficionados, el esfuerzo no fue suficiente para revertir el resultado y mantenerse en la competencia.

La eliminación dejó un sabor amargo entre los seguidores, quienes esperaban ver a la selección avanzar en el torneo celebrado en casa.