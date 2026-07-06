Ariadne Díaz pierde apuesta tras eliminación de México y promete cambiar su look
Publicado el06/07/2026 a las 11:55
- Ariadne Díaz pierde apuesta
- México eliminado del Mundial
- Promete teñirse el cabello
Ariadne Díaz se convirtió en protagonista inesperada fuera de la cancha tras apostar públicamente por la victoria de México frente a Inglaterra, una promesa que ahora deberá cumplir luego de la eliminación del Tricolor en la Copa Mundial 2026.
Antes del encuentro, la actriz mostró total confianza en el equipo dirigido por Javier Aguirre, asegurando que el combinado nacional avanzaría a la siguiente fase del torneo sin mayores complicaciones.
Durante una charla con medios, la intérprete decidió elevar la apuesta y dejar en claro que asumiría las consecuencias si el resultado no favorecía a México, lo que rápidamente captó la atención de los aficionados.
“Rosa, me lo pinto rosa, ahí están al pendiente de mis redes”, expresó entre risas, dejando claro que su cambio de imagen sería visible para todos sus seguidores.
México cae ante Inglaterra en partido lleno de emoción
El duelo entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final, terminó con una derrota para el equipo mexicano por marcador de 3-2, en un partido que mantuvo la tensión hasta el último minuto.
Desde la primera mitad, Inglaterra tomó ventaja con un doblete de Jude Bellingham, lo que complicó el panorama para el conjunto mexicano, que tuvo que remar contracorriente durante gran parte del encuentro.
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Aunque el Tri logró acercarse en el marcador y generó ilusión entre los aficionados, el esfuerzo no fue suficiente para revertir el resultado y mantenerse en la competencia.
La eliminación dejó un sabor amargo entre los seguidores, quienes esperaban ver a la selección avanzar en el torneo celebrado en casa.
Ariadne Díaz vivió el partido desde las gradas
La actriz acudió al Estadio Azteca para apoyar a la selección nacional, sumándose a otras figuras del espectáculo que se dieron cita para alentar al equipo en uno de los encuentros más importantes del Mundial.
Desde las tribunas, Ariadne Díaz siguió de cerca cada jugada, compartiendo la emoción y la tensión que se vivía dentro del estadio durante el desarrollo del partido.
El ambiente fue intenso y lleno de expectativas, con una afición volcada en apoyar al equipo, aunque el resultado final terminó por cambiar el ánimo general.
Tras el silbatazo final, la atención se trasladó también a la promesa de la actriz, que ahora forma parte de la conversación entre los aficionados.
Expectativa por el cumplimiento de su promesa
Con la eliminación de México, la apuesta de Ariadne Díaz ha generado expectativa en redes sociales, donde miles de usuarios esperan ver si la actriz cumple con lo que prometió.
El gesto, que comenzó como una muestra de apoyo al equipo, se ha convertido en un momento viral que mezcla entretenimiento y pasión futbolera.
Hasta ahora, la actriz no ha confirmado cuándo realizará el cambio de look, pero sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización en sus plataformas digitales.
Mientras tanto, la derrota del Tri sigue siendo el tema central, dejando también una historia paralela que mantiene a los fans pendientes del desenlace de esta apuesta.