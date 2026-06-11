Argentina y Japón sufren bajas clave de última hora

El Mundial 2026 sigue ajustando sus plantillas a días del inicio, y dos selecciones importantes ya registran movimientos inesperados por temas físicos y decisiones de último momento.

Las modificaciones en las listas finales pueden alterar planes tácticos y expectativas, especialmente cuando se trata de jugadores con peso dentro de sus selecciones.

Argentina mueve su defensa tras una baja

La selección argentina realizó un cambio en su convocatoria de cara al torneo.

De acuerdo con el reporte, Marcos Senesi fue llamado para integrarse al equipo como reemplazo de Leo Balerdi, quien queda fuera del Mundial.

El ajuste se da en una zona clave como la defensa central, lo que obliga al cuerpo técnico a reorganizar alternativas antes del debut.

Senesi se suma así como nueva opción para Lionel Scaloni, en un momento donde cada pieza cobra valor por la cercanía del arranque del torneo.

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