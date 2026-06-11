Argentina y Japón sufren bajas clave de última hora
Publicado el11/06/2026 a las 09:43
El Mundial 2026 sigue ajustando sus plantillas a días del inicio, y dos selecciones importantes ya registran movimientos inesperados por temas físicos y decisiones de último momento.
Las modificaciones en las listas finales pueden alterar planes tácticos y expectativas, especialmente cuando se trata de jugadores con peso dentro de sus selecciones.
Argentina mueve su defensa tras una baja
La selección argentina realizó un cambio en su convocatoria de cara al torneo.
De acuerdo con el reporte, Marcos Senesi fue llamado para integrarse al equipo como reemplazo de Leo Balerdi, quien queda fuera del Mundial.
El ajuste se da en una zona clave como la defensa central, lo que obliga al cuerpo técnico a reorganizar alternativas antes del debut.
Senesi se suma así como nueva opción para Lionel Scaloni, en un momento donde cada pieza cobra valor por la cercanía del arranque del torneo.
Japón pierde a Endo por lesión
En el caso de Japón, la noticia tiene un impacto aún mayor por tratarse de una baja por lesión.
Wataru Endo quedó fuera del Mundial 2026, lo que representa una pérdida importante para el equipo asiático.
Ante esta situación, Shuto Machino fue designado como su reemplazo inmediato dentro de la convocatoria.
El cambio obliga a Japón a reajustar su estructura, especialmente considerando la experiencia y presencia que Endo aportaba al grupo.
Ajustes de última hora rumbo al debut
Ambos movimientos reflejan una constante en la previa de los Mundiales: las listas no están completamente cerradas hasta el último momento.
Lesiones, decisiones técnicas y situaciones imprevistas siguen marcando cambios incluso a días del inicio de la competencia.
Para Argentina, el reto será integrar rápidamente a Senesi dentro de la dinámica del equipo.
Para Japón, el desafío será compensar la ausencia de Endo con nuevas alternativas.
Con el Mundial a punto de comenzar, es probable que se registren más cambios de última hora, en un torneo donde cada detalle puede marcar la diferencia desde el primer partido.
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