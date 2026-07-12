Argentina vence a Suiza y avanza semifinales
Publicado el11/07/2026 a las 19:01
Argentina venció a Suiza en un partido dramático que se definió en la prórroga, asegurando su pase a semifinales del Mundial 2026.
La Albiceleste confirma su carácter en partidos límite y ahora enfrentará a Inglaterra en un duelo de gigantes por el pase a la final.
Un partido cerrado hasta el final
El duelo fue tenso desde el inicio.
Suiza resistió con orden y llegó a empatar el partido, obligando a Argentina a definir todo en el tiempo extra.
Nada fue sencillo.
Julián Álvarez rompió el bloqueo
El primer golpe llegó en la prórroga.
Julián Álvarez marcó un golazo desde fuera del área que abrió el partido y desmoronó la defensa suiza.
El momento cambió todo.
Lautaro sentenció el pase
El cierre fue definitivo.
Lautaro Martínez empujó el balón a portería vacía tras un rebote en el área para sellar el triunfo argentino en los últimos minutos.
La clasificación quedó sellada.
Messi, clave en el desequilibrio
El capitán apareció cuando más se necesitaba.
Participó en varias jugadas ofensivas y lideró el empuje final de un equipo que no dejó de insistir.
La experiencia pesó.
Suiza resistió, pero no alcanzó
El rival fue duro.
Incluso con inferioridad numérica, Suiza mantuvo el orden defensivo durante largos tramos y llevó el partido al límite.
El desgaste pasó factura.
Argentina vuelve a responder en momentos críticos
No es casualidad.
El equipo de Scaloni suma otra victoria en tiempo extra, mostrando una tendencia clara en el torneo: competir mejor bajo presión.
La mentalidad marca la diferencia.
Se viene un duelo de alto voltaje
El siguiente paso será decisivo.
Argentina enfrentará a Inglaterra en semifinales, en un cruce que promete ser uno de los partidos más atractivos del Mundial.
El margen será mínimo.
Camino abierto hacia la final
El objetivo está cerca.
La Albiceleste queda a un paso de la final tras superar otra prueba de carácter en un torneo lleno de exigencia.