Argentina vence a Suiza y avanza semifinales

Argentina venció a Suiza en un partido dramático que se definió en la prórroga, asegurando su pase a semifinales del Mundial 2026.

La Albiceleste confirma su carácter en partidos límite y ahora enfrentará a Inglaterra en un duelo de gigantes por el pase a la final.

Un partido cerrado hasta el final

El duelo fue tenso desde el inicio.

Suiza resistió con orden y llegó a empatar el partido, obligando a Argentina a definir todo en el tiempo extra.

Nada fue sencillo.

Julián Álvarez rompió el bloqueo

El primer golpe llegó en la prórroga.