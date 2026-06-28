Argentina vence a Jordania con Messi protagonista
Publicado el27/06/2026 a las 19:31
Argentina cumplió sin sobresaltos en el cierre de la fase de grupos.
Derrotó 3-1 a Jordania en Texas y confirmó su buen momento, con Lionel Messi nuevamente como protagonista en un partido que dejó sensaciones positivas.
La Albiceleste mantiene su nivel competitivo y llega fortalecida a la fase eliminatoria.
Un dominio claro desde el inicio
El partido tuvo un dueño desde el primer minuto.
Argentina monopolizó la pelota, manejó los tiempos y generó las mejores oportunidades ante un rival que apenas pudo resistir durante tramos del primer tiempo.
El control fue absoluto.
Lo Celso y Lautaro encaminaron el triunfo
La diferencia se construyó con paciencia.
Giovani Lo Celso abrió el marcador con un gol de tiro libre y, poco después, Lautaro Martínez amplió la ventaja desde el punto penal tras una acción revisada por el VAR.
El partido parecía resuelto antes del descanso.
Jordania reacciona y genera tensión
El complemento trajo un pequeño susto.
Jordania aprovechó una desconcentración defensiva y logró descontar, metiendo presión durante algunos minutos ante una Argentina que bajó la intensidad.
El partido se abrió momentáneamente.
Messi aparece y liquida el partido
Cuando el equipo lo necesitaba, apareció el capitán.
Lionel Messi ingresó en el segundo tiempo y selló el resultado con un gol de tiro libre, demostrando una vez más su impacto inmediato en el juego.
El ‘10’ volvió a marcar la diferencia.
Argentina cierra fuerte y piensa en lo que viene
El tramo final fue controlado.
Argentina retomó el dominio, evitó sorpresas y cerró el partido con autoridad, dejando claro que es uno de los equipos a seguir en el torneo.
El equipo de Scaloni avanza con confianza.
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