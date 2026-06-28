Argentina vence a Jordania con Messi protagonista

Argentina cumplió sin sobresaltos en el cierre de la fase de grupos.

Derrotó 3-1 a Jordania en Texas y confirmó su buen momento, con Lionel Messi nuevamente como protagonista en un partido que dejó sensaciones positivas.

La Albiceleste mantiene su nivel competitivo y llega fortalecida a la fase eliminatoria.

Un dominio claro desde el inicio

El partido tuvo un dueño desde el primer minuto.

Argentina monopolizó la pelota, manejó los tiempos y generó las mejores oportunidades ante un rival que apenas pudo resistir durante tramos del primer tiempo.

El control fue absoluto.

Lo Celso y Lautaro encaminaron el triunfo