Argentina sufre ante Cabo Verde y avanza Mundial
Publicado el03/07/2026 a las 17:38
Argentina evitó una eliminación inesperada en el Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Cabo Verde en un dramático tiempo suplementario en Miami.
El campeón del mundo tuvo que exigirse al máximo para superar a una de las grandes revelaciones del torneo.
La Albiceleste avanzó, pero dejó dudas tras ser llevada al límite por un rival que nunca se rindió.
Messi abre el camino con otro gol histórico
El inicio fue el esperado.
Argentina dominó la posesión ante un Cabo Verde replegado, hasta que Lionel Messi rompió el cero con un zurdazo tras una larga jugada colectiva.
El 10 volvió a marcar diferencias.
Cabo Verde golpea en el peor momento argentino
El partido cambió en el complemento.
En el tramo más flojo del equipo de Scaloni, Deroy Duarte aprovechó espacios en el área y empató el partido, reflejando el crecimiento africano.
La sorpresa empezaba a tomar forma.
Argentina insiste, pero no logra cerrarlo
La reacción fue inmediata.
Messi generó varias ocasiones, pero se encontró con un sólido Vozinha, mientras el equipo carecía de precisión en los metros finales.
El tiempo se agotó.
Lisandro Martínez adelanta en la prórroga
El alivio llegó en el suplementario.
Tras un córner, Lisandro Martínez apareció sin marca para marcar el 2-1 y devolverle la ventaja a la Albiceleste en un momento clave.
Parecía definitivo.
Cabo Verde no se rinde y vuelve a empatar
Pero el golpe fue respondido.
Sidny Lopes Cabral firmó un golazo desde fuera del área para el 2-2, llevando el drama al máximo ante un rival que nunca bajó los brazos.
El partido fue una locura.
Romero y el Dibu sellan el pase
El desenlace fue agónico.
Un cabezazo de Cuti Romero derivó en una mano dentro del área que terminó significando el 3-2 definitivo, mientras Emiliano “Dibu” Martínez sostuvo la ventaja con dos atajadas clave en el final.
Argentina avanza.
Pero con mucho por corregir.
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