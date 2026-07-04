Argentina sufre ante Cabo Verde y avanza Mundial

Argentina evitó una eliminación inesperada en el Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Cabo Verde en un dramático tiempo suplementario en Miami.

El campeón del mundo tuvo que exigirse al máximo para superar a una de las grandes revelaciones del torneo.

La Albiceleste avanzó, pero dejó dudas tras ser llevada al límite por un rival que nunca se rindió.

Messi abre el camino con otro gol histórico

El inicio fue el esperado.

Argentina dominó la posesión ante un Cabo Verde replegado, hasta que Lionel Messi rompió el cero con un zurdazo tras una larga jugada colectiva.

El 10 volvió a marcar diferencias.

Cabo Verde golpea en el peor momento argentino