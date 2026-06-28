Argelia y Austria firman un empate agónico y avanzan a 16avos
Publicado el27/06/2026 a las 19:34
Argelia y Austria protagonizaron uno de los finales más dramáticos del Mundial 2026.
Empataron 3-3 en Kansas City y ambos aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final.
El resultado dejó fuera a otros competidores y confirmó a ambas selecciones en la siguiente ronda tras un cierre lleno de tensión.
Un partido condicionado por el resultado
Durante gran parte del encuentro, el empate parecía suficiente.
Ambos equipos jugaron con cautela, priorizando la posesión y evitando riesgos innecesarios, sabiendo que el resultado los beneficiaba directamente en la tabla.
El ritmo fue irregular.
Intercambio de golpes y tensión creciente
El marcador no dejó de moverse.
Austria se adelantó, Argelia respondió y el partido se convirtió en un intercambio constante de goles, con Mahrez como gran protagonista del lado africano.
El duelo se volvió impredecible.
Mahrez ilusionó a Argelia en el final
El desenlace parecía definido.
En el tiempo añadido, Riyad Mahrez marcó el 3-2 que momentáneamente dejaba fuera a Austria y desataba la euforia del conjunto africano.
Todo cambió en segundos.
Kalajdzic rescata a Austria en el último suspiro
Cuando parecía todo perdido, llegó el golpe final.
Sasa Kalajdzic apareció en el último minuto del descuento para marcar el 3-3 y devolverle la vida a Austria, asegurando su clasificación.
Un gol que valió una clasificación.
Un empate que beneficia a ambos
El pitazo final selló el destino de los dos.
Argelia y Austria avanzaron a la siguiente ronda tras un cierre en el que ninguno quiso arriesgar más de la cuenta, especialmente en los minutos previos al caos final.
Un resultado calculado… que terminó siendo épico.
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