Argelia y Austria firman un empate agónico y avanzan a 16avos

Argelia y Austria protagonizaron uno de los finales más dramáticos del Mundial 2026.

Empataron 3-3 en Kansas City y ambos aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final.

El resultado dejó fuera a otros competidores y confirmó a ambas selecciones en la siguiente ronda tras un cierre lleno de tensión.

Un partido condicionado por el resultado

Durante gran parte del encuentro, el empate parecía suficiente.

Ambos equipos jugaron con cautela, priorizando la posesión y evitando riesgos innecesarios, sabiendo que el resultado los beneficiaba directamente en la tabla.

El ritmo fue irregular.

Intercambio de golpes y tensión creciente