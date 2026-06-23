Argelia remonta a Jordania y queda a un paso de los 16avos
Publicado el22/06/2026 a las 20:14
Argelia lo sufrió, pero lo logró en el momento justo.
Con una remontada en los minutos finales, venció 2-1 a Jordania y dio un paso clave hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
El triunfo coloca a Argelia con tres puntos y muy cerca de la clasificación, tras un partido que parecía escaparse.
Jordania golpeó primero y complicó todo
El partido comenzó cuesta arriba.
Jordania sorprendió con orden defensivo y efectividad, logrando adelantarse en el marcador tras una jugada dentro del área que encontró mal parada a la defensa argelina.
Durante gran parte del encuentro, logró sostener la ventaja con un bloque compacto y salidas rápidas.
Argelia insistió hasta encontrar la llave
La reacción tardó, pero llegó.
El equipo africano dominó la posesión y cargó constantemente el área rival, especialmente a través de centros y balones detenidos.
La falta de contundencia parecía condenarlo, pero la presión fue creciendo con el paso de los minutos.
La remontada llegó en ráfaga
El partido cambió en cuestión de minutos.
Primero, un córner bien ejecutado terminó en el empate tras un cabezazo preciso dentro del área.
Poco después, otra pelota parada volvió a marcar la diferencia: tras un rebote en el área, Amine Gouiri empujó el balón para completar la remontada.
Argelia resiste y celebra
El cierre fue de máxima tensión.
Jordania intentó reaccionar en los minutos finales, pero no logró volver a generar peligro claro.
Argelia defendió con todo la ventaja y aseguró un triunfo clave que lo deja muy cerca de avanzar de ronda.
Un triunfo que cambia el panorama
El resultado transforma el grupo.
Lo que parecía una derrota terminó siendo una victoria fundamental para Argelia, que ahora depende de sí misma para clasificar a los 16avos del Mundial.
Argelia buscará sellar su pase en la última jornada, mientras Jordania queda obligada a ganar para seguir con vida en el torneo.
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