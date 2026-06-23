Argelia remonta a Jordania y queda a un paso de los 16avos

Argelia lo sufrió, pero lo logró en el momento justo.

Con una remontada en los minutos finales, venció 2-1 a Jordania y dio un paso clave hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El triunfo coloca a Argelia con tres puntos y muy cerca de la clasificación, tras un partido que parecía escaparse.

Jordania golpeó primero y complicó todo

El partido comenzó cuesta arriba.

Jordania sorprendió con orden defensivo y efectividad, logrando adelantarse en el marcador tras una jugada dentro del área que encontró mal parada a la defensa argelina.

Durante gran parte del encuentro, logró sostener la ventaja con un bloque compacto y salidas rápidas.

Argelia insistió hasta encontrar la llave