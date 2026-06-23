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Argelia remonta a Jordania y queda a un paso de los 16avos
Argelia remontó sobre el final ante Jordania y quedó muy cerca de clasificar a la siguente ronda en el Mundial 2026.
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Argelia remonta a Jordania y queda a un paso de los 16avos

Publicado el22/06/2026 a las 20:14

Argelia lo sufrió, pero lo logró en el momento justo.

Con una remontada en los minutos finales, venció 2-1 a Jordania y dio un paso clave hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El triunfo coloca a Argelia con tres puntos y muy cerca de la clasificación, tras un partido que parecía escaparse.

Jordania golpeó primero y complicó todo

Mundial
Foto: EFE. Argelia remonta a Jordania y queda a un paso de los 16avos

El partido comenzó cuesta arriba.

Jordania sorprendió con orden defensivo y efectividad, logrando adelantarse en el marcador tras una jugada dentro del área que encontró mal parada a la defensa argelina.

Durante gran parte del encuentro, logró sostener la ventaja con un bloque compacto y salidas rápidas.

Argelia insistió hasta encontrar la llave

Foto: EFE. Argelia remonta a Jordania y queda a un paso de los 16avos

La reacción tardó, pero llegó.

El equipo africano dominó la posesión y cargó constantemente el área rival, especialmente a través de centros y balones detenidos.

La falta de contundencia parecía condenarlo, pero la presión fue creciendo con el paso de los minutos.

La remontada llegó en ráfaga

Foto: EFE

El partido cambió en cuestión de minutos.

Primero, un córner bien ejecutado terminó en el empate tras un cabezazo preciso dentro del área.

Poco después, otra pelota parada volvió a marcar la diferencia: tras un rebote en el área, Amine Gouiri empujó el balón para completar la remontada.

Argelia resiste y celebra

Foto: EFE

El cierre fue de máxima tensión.

Jordania intentó reaccionar en los minutos finales, pero no logró volver a generar peligro claro.

Argelia defendió con todo la ventaja y aseguró un triunfo clave que lo deja muy cerca de avanzar de ronda.

Un triunfo que cambia el panorama

Foto: EFE

El resultado transforma el grupo.

Lo que parecía una derrota terminó siendo una victoria fundamental para Argelia, que ahora depende de sí misma para clasificar a los 16avos del Mundial.

Argelia buscará sellar su pase en la última jornada, mientras Jordania queda obligada a ganar para seguir con vida en el torneo.

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