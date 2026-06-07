Applebee’s baja la cortina en California: histórico local cerrará tras más de dos décadas

Applebee’s cerrará histórico local

30 empleos afectados

Alianza con IHOP

Uno de los restaurantes Applebee’s en California cerrará de manera definitiva el próximo 16 de junio, marcando el fin de más de 20 años de operaciones en la ciudad de Calexico.

El local, ubicado en 2505 Scaroni Road, ha sido durante más de dos décadas un sitio habitual para familias y clientes que acudían por sus alitas, hamburguesas y otros platillos clásicos.

La noticia fue confirmada por responsables de la cadena, quienes señalaron que la decisión se produce en medio de una serie de cierres que afectan a distintos establecimientos a nivel nacional.

Para la comunidad local, el cierre representa la pérdida de un espacio tradicional de encuentro que formó parte de la rutina de muchos residentes durante años.

Impacto laboral y razones financieras

El cierre del restaurante dejará sin empleo a cerca de 30 trabajadores, quienes deberán buscar nuevas oportunidades tras la clausura definitiva del establecimiento.

De acuerdo con la información dada a conocer, el contrato de arrendamiento del inmueble estaba próximo a vencer y no se alcanzaron acuerdos satisfactorios para su renovación.

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La situación ocurre en un contexto financiero complejo para el operador vinculado a la marca, que recientemente se declaró en bancarrota con deudas que oscilan entre 10 y 50 millones de dólares.

Entre los factores señalados en documentos judiciales se mencionan el impacto de la pandemia, la inflación y estrategias promocionales que no lograron los resultados esperados.