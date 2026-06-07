Applebee’s baja la cortina en California: histórico local cerrará tras más de dos décadas
Publicado el07/06/2026 a las 09:31
- Applebee’s cerrará histórico local
- 30 empleos afectados
- Alianza con IHOP
Uno de los restaurantes Applebee’s en California cerrará de manera definitiva el próximo 16 de junio, marcando el fin de más de 20 años de operaciones en la ciudad de Calexico.
El local, ubicado en 2505 Scaroni Road, ha sido durante más de dos décadas un sitio habitual para familias y clientes que acudían por sus alitas, hamburguesas y otros platillos clásicos.
La noticia fue confirmada por responsables de la cadena, quienes señalaron que la decisión se produce en medio de una serie de cierres que afectan a distintos establecimientos a nivel nacional.
Para la comunidad local, el cierre representa la pérdida de un espacio tradicional de encuentro que formó parte de la rutina de muchos residentes durante años.
Impacto laboral y razones financieras
El cierre del restaurante dejará sin empleo a cerca de 30 trabajadores, quienes deberán buscar nuevas oportunidades tras la clausura definitiva del establecimiento.
De acuerdo con la información dada a conocer, el contrato de arrendamiento del inmueble estaba próximo a vencer y no se alcanzaron acuerdos satisfactorios para su renovación.
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La situación ocurre en un contexto financiero complejo para el operador vinculado a la marca, que recientemente se declaró en bancarrota con deudas que oscilan entre 10 y 50 millones de dólares.
Entre los factores señalados en documentos judiciales se mencionan el impacto de la pandemia, la inflación y estrategias promocionales que no lograron los resultados esperados.
Clientes fieles y alternativas cercanas
La dirección ejecutiva de la compañía agradeció públicamente a los clientes de Calexico por su lealtad durante los 22 años de funcionamiento del restaurante.
Asimismo, invitó a los comensales a visitar otros establecimientos cercanos para continuar disfrutando del menú característico de la cadena.
El restaurante Applebee’s más próximo a Calexico se encuentra en El Centro, en la dirección 2421 North Cottonwood, opción que quedará disponible para los clientes habituales.
Aunque el cierre marca el fin de una etapa para la ciudad, la marca mantiene presencia en otras localidades mientras ajusta su red de restaurantes.
Nuevas apuestas con alianza estratégica
En paralelo a los cierres, Applebee’s ha impulsado una estrategia de colaboración con la cadena internacional de panqueques IHOP para atraer nuevos públicos.
El primer restaurante bajo esta modalidad conjunta abrió sus puertas en febrero de 2025, combinando en un mismo espacio las propuestas saladas de Applebee’s con los desayunos y postres de IHOP.
Posteriormente, el 18 de marzo se inauguró en Nueva York un nuevo local de doble marca con dos comedores diferenciados para ampliar la oferta gastronómica.
Esta alianza busca ofrecer a los clientes la posibilidad de elegir desde desayunos tradicionales hasta hamburguesas y alitas durante todo el día, mientras la empresa redefine su estrategia en medio de un entorno económico desafiante, detalló ‘The US Sun‘.