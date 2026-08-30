Apple TV vuelve a subir de precio en EE.UU.: esto pagarás ahora por la suscripción

Precio de Apple TV en EEUU

Suscripción anual cuesta $119

Cuarto aumento en cuatro años

Los usuarios de Apple TV en Estados Unidos enfrentarán un nuevo aumento de precio, en otro golpe al bolsillo dentro de un mercado de streaming cada vez más costoso.

La suscripción mensual pasa a costar $14.99, dos dólares más que la tarifa anterior, mientras el servicio también encarece considerablemente su opción de pago anual.

El plan anual aumenta de $99 a $119, una diferencia de $20 que obliga a los consumidores a reconsiderar cuánto están dispuestos a gastar por entretenimiento digital.

El cambio afecta inicialmente a nuevos suscriptores y representa el cuarto incremento aplicado por la plataforma durante los últimos cuatro años.

Cuánto cuesta Apple TV ahora en Estados Unidos

La nueva tarifa mensual de $14.99 significa que mantener Apple TV durante 12 meses pagando mes a mes terminaría costando aproximadamente $179.88.

Quienes elijan directamente la suscripción anual desembolsarán $119, por lo que esa modalidad continúa ofreciendo un ahorro frente a mantener durante todo el año los pagos mensuales.

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El aumento resulta todavía más evidente al compararlo con 2019, cuando Apple lanzó su plataforma de streaming por solamente $4.99 mensuales en Estados Unidos.

Eso significa que la cuota mensual actual es aproximadamente tres veces el precio original, reflejando cuánto ha cambiado la estrategia comercial del servicio desde su lanzamiento.