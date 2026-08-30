Apple TV vuelve a subir de precio en EE.UU.: esto pagarás ahora por la suscripción
Publicado el30/08/2026 a las 11:41
- Precio de Apple TV en EEUU
- Suscripción anual cuesta $119
- Cuarto aumento en cuatro años
Los usuarios de Apple TV en Estados Unidos enfrentarán un nuevo aumento de precio, en otro golpe al bolsillo dentro de un mercado de streaming cada vez más costoso.
La suscripción mensual pasa a costar $14.99, dos dólares más que la tarifa anterior, mientras el servicio también encarece considerablemente su opción de pago anual.
El plan anual aumenta de $99 a $119, una diferencia de $20 que obliga a los consumidores a reconsiderar cuánto están dispuestos a gastar por entretenimiento digital.
El cambio afecta inicialmente a nuevos suscriptores y representa el cuarto incremento aplicado por la plataforma durante los últimos cuatro años.
Cuánto cuesta Apple TV ahora en Estados Unidos
La nueva tarifa mensual de $14.99 significa que mantener Apple TV durante 12 meses pagando mes a mes terminaría costando aproximadamente $179.88.
Quienes elijan directamente la suscripción anual desembolsarán $119, por lo que esa modalidad continúa ofreciendo un ahorro frente a mantener durante todo el año los pagos mensuales.
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El aumento resulta todavía más evidente al compararlo con 2019, cuando Apple lanzó su plataforma de streaming por solamente $4.99 mensuales en Estados Unidos.
Eso significa que la cuota mensual actual es aproximadamente tres veces el precio original, reflejando cuánto ha cambiado la estrategia comercial del servicio desde su lanzamiento.
Apple TV acumula cuatro aumentos en cuatro años
El nuevo incremento llega en medio de una tendencia que ha alcanzado prácticamente a toda la industria, con plataformas ajustando periódicamente sus tarifas de suscripción.
Servicios como Netflix, HBO Max, Disney+ y Hulu también han elevado sus precios durante los últimos años mientras compiten por producciones exclusivas y retención de suscriptores.
Para los hogares estadounidenses que pagan simultáneamente varias plataformas, incrementos aparentemente pequeños pueden representar decenas o incluso cientos de dólares adicionales al finalizar el año.
El escenario también obliga a los consumidores a comparar con mayor frecuencia qué servicios utilizan realmente y cuáles podrían cancelar, pausar o contratar únicamente durante determinadas temporadas.
Qué ofrece Apple TV por el nuevo precio
Apple busca justificar su posición en el competitivo mercado mediante un catálogo de más de 300 producciones, incluyendo películas, series originales y títulos reconocidos internacionalmente.
Entre sus principales contenidos aparece “Ted Lasso”, una de las producciones más reconocidas y vistas del servicio desde su llegada a la plataforma.
También destaca “F1”, protagonizada por Brad Pitt, además de producciones que han conseguido fuerte presencia durante la actual temporada de premios televisivos.
Series como “The Studio”, “Severance” y “Pluribus” figuran entre los títulos nominados a los Emmy, cuya ceremonia está prevista para el próximo 14 de septiembre.
Cuánto más terminarán pagando los suscriptores
Un usuario que mantenga el nuevo plan mensual durante todo un año pagará $24 adicionales frente a la tarifa anterior de $12.99 mensuales.
En el caso del plan anual, el incremento directo será de $20, al pasar de los anteriores $99 a los actuales $119.
Para consumidores que mantienen varias suscripciones, revisar periódicamente los cargos recurrentes puede ayudar a determinar si realmente aprovechan todos los servicios por los que están pagando.
El nuevo precio de Apple TV confirma así una tendencia difícil de ignorar: ver contenido por streaming continúa encareciéndose para los hogares estadounidenses, detalló ‘EFE’ y ‘Yahoo‘.