Ángela Aguilar sorprende con sus fotos más polémicas y las redes no la perdonan
Publicado el11/08/2026 a las 13:26
- Fotos más polémicas de Ángela Aguilar
- Su cintura provoca comentarios
- Nuevos looks dividen opiniones
Ángela Aguilar vuelve a dividir opiniones por su imagen. Una comparación entre publicaciones de 2023 y fotografías recientes muestra una evolución de estilo que sus seguidores han convertido en tema de conversación.
Hace tres años, la cantante sorprendía desde un yate con un bikini negro de dos piezas que dejaba al descubierto su pequeña cintura, una imagen poco habitual entonces en sus redes sociales.
Aquellas fotografías provocaron una lluvia de elogios, pero también comentarios irónicos relacionados con controversias que Ángela arrastraba en ese momento.
“Wtf esa cinturita” y “Ese cuerpazo” fueron algunos de los mensajes publicados por internautas, mientras otros escribieron con ironía: “Qué bonitas se ven las playas de Argentina”.
Ángela Aguilar en bikini: la imagen de 2023 que sorprendió a sus fans
La publicación del yate fue especialmente comentada porque mostraba una faceta diferente de Ángela, quien entonces tenía 19 años y aparecía disfrutando del mar con un look alejado de sus tradicionales vestidos de escenario.
El traje de baño negro resaltaba su cintura y figura, provocando comentarios como “Estamos de acuerdo que cada día eres más hermosa” y “Qué curvas tan bonitas tienes Angelita”.
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Sin embargo, la conversación sobre su apariencia también abrió especulaciones posteriores sobre su cuerpo. Algunos usuarios incluso han cuestionado si utiliza prendas o rellenos para modificar visualmente sus curvas.
No existe, en la información revisada, confirmación de que Ángela se haya sometido a algún procedimiento para conseguir esos cambios, por lo que las comparaciones deben entenderse únicamente como observaciones de usuarios.
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Las fotos de la artista desatan comparaciones sobre su apariencia
Otra imagen incluida en esta comparación presenta a Ángela con un conjunto de licra ceñido al cuerpo y escote pronunciado, un estilo que contrasta con aquella imagen juvenil que durante años caracterizó a la hija de Pepe Aguilar.
Las diferencias en maquillaje, peinado, vestuario, poses e iluminación también pueden modificar considerablemente cómo luce una persona entre una fotografía y otra.
Aun así, las redes han convertido el aspecto físico de Ángela en terreno permanente de debate, con usuarios que cuestionan sus curvas mientras otros defienden su figura.
Comentarios recogidos en publicaciones sobre su apariencia muestran esa división: mientras algunos aseguran que “es muy linda”, otros cuestionan directamente si determinadas prendas producen el efecto visual de unas curvas más pronunciadas.
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Vestido rojo y corsé: muestra una imagen más atrevida
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El contraste se vuelve todavía más evidente en las publicaciones recientes compartidas por la cantante, donde aparecen prendas mucho más atrevidas que las asociadas con sus primeros años de carrera.
Un vestido rojo corto y ajustado marca una nueva etapa visual, mostrando una figura estilizada y una imagen más adulta que rápidamente provocó conversación entre sus seguidores.
En otra fotografía, Ángela apuesta por un corsé con transparencias que deja visible parte de la piel y enfatiza nuevamente su cintura, uno de los rasgos que más comentarios ha provocado desde aquellas imágenes del yate.
El resultado es un antes y después que no necesita asumir cirugías ni retoques para generar polémica: basta revisar cómo evolucionaron su vestuario y la conversación digital alrededor de su apariencia.
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