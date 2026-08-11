Ángela Aguilar sorprende con sus fotos más polémicas y las redes no la perdonan

Fotos más polémicas de Ángela Aguilar

Su cintura provoca comentarios

Nuevos looks dividen opiniones

Ángela Aguilar vuelve a dividir opiniones por su imagen. Una comparación entre publicaciones de 2023 y fotografías recientes muestra una evolución de estilo que sus seguidores han convertido en tema de conversación.

Hace tres años, la cantante sorprendía desde un yate con un bikini negro de dos piezas que dejaba al descubierto su pequeña cintura, una imagen poco habitual entonces en sus redes sociales.

Aquellas fotografías provocaron una lluvia de elogios, pero también comentarios irónicos relacionados con controversias que Ángela arrastraba en ese momento.

“Wtf esa cinturita” y “Ese cuerpazo” fueron algunos de los mensajes publicados por internautas, mientras otros escribieron con ironía: “Qué bonitas se ven las playas de Argentina”.

Ángela Aguilar en bikini: la imagen de 2023 que sorprendió a sus fans

La publicación del yate fue especialmente comentada porque mostraba una faceta diferente de Ángela, quien entonces tenía 19 años y aparecía disfrutando del mar con un look alejado de sus tradicionales vestidos de escenario.

El traje de baño negro resaltaba su cintura y figura, provocando comentarios como “Estamos de acuerdo que cada día eres más hermosa” y “Qué curvas tan bonitas tienes Angelita”.

TE PUEDE INTERESAR: Conductoras de ‘Desiguales’ chocan por Galilea Montijo: el debate sobre su rostro divide opiniones

Sin embargo, la conversación sobre su apariencia también abrió especulaciones posteriores sobre su cuerpo. Algunos usuarios incluso han cuestionado si utiliza prendas o rellenos para modificar visualmente sus curvas.

No existe, en la información revisada, confirmación de que Ángela se haya sometido a algún procedimiento para conseguir esos cambios, por lo que las comparaciones deben entenderse únicamente como observaciones de usuarios.