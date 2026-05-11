¿Le dejó la habitación del perro a Inti? Video de Ángela Aguilar desata tormenta digital
Ángela Aguilar y el cuarto de Inti Comparan fotos antiguas Hablan de provocación Lo que comenzó como un recorrido aparentemente emotivo por la habitación de la hija de Christian Nodal terminó convertido en una fuerte polémica en redes sociales. El cantante mostró en video el cuarto ubicado en su casa de Texas, espacio que comparte […]
Publicado el11/05/2026 a las 11:48
- Ángela Aguilar y el cuarto de Inti
- Comparan fotos antiguas
- Hablan de provocación
Lo que comenzó como un recorrido aparentemente emotivo por la habitación de la hija de Christian Nodal terminó convertido en una fuerte polémica en redes sociales.
El cantante mostró en video el cuarto ubicado en su casa de Texas, espacio que comparte con Ángela Aguilar.
La decoración llamó la atención por su estilo marcado y detalles que remiten directamente al universo visual del intérprete.
Sin embargo, lo que más ruido generó no fue el lujo, sino las comparaciones que usuarios comenzaron a hacer horas después.
Un cuarto con sello muy personal
En las imágenes se aprecia un amplio vestidor con ropa y zapatos perfectamente acomodados, además de un baño con mármol rosa, espejo grande y tina.
La habitación principal cuenta con una cama king size y letras blancas en la cabecera que forman el nombre de la menor.
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También se observan cactus decorativos, lámparas en forma de nube, luces LED amarillas, una pantalla plana y una cuna con cobertor rosa de la Virgen de Guadalupe.
Algunos internautas señalaron que el espacio parecía reflejar más los gustos del cantante que los de una niña pequeña, llegando a llamarlo “un museo de Nodal”.
Comparaciones que encendieron la polémica
La controversia escaló cuando usuarios comenzaron a comparar el video con publicaciones anteriores de Ángela Aguilar.
Según comentarios en redes, el mismo cuarto habría aparecido en fotos donde descansaba el pug de la cantante.
“¿El cuarto lo usa el perro? Revisa el video de Nodal del cuarto y lo que publicaba Ángela: mismas sábanas, mismo cuarto, mismos almohadones. ¿Siquiera los lavaron?”, escribió la cuenta @GIsabelMQuesad1.
Aunque no existe confirmación oficial de que se trate exactamente del mismo espacio, las similitudes fueron suficientes para detonar críticas.
¿Provocación o simple coincidencia?
La discusión se intensificó con la opinión de Maryfer Centeno, quien analizó el tema en redes sociales.
“Esto que vemos parece ser una provocación de Ángela Aguilar”, afirmó al referirse a la coincidencia entre ambos contenidos.
Añadió que “el hecho de que la habitación esté diseñada para la menor, pero que esté habitada por su perrito se percibe como una provocación”.
Mientras algunos consideran que se trata de especulaciones exageradas, otros creen que el detalle fue poco sensible. Por ahora, ni Nodal ni Ángela han emitido una postura directa sobre el señalamiento, pero el debate continúa creciendo en plataformas digitales.
@maryfercentenom
La provocación de #angelaaguilar al poner la foto de su perro en lugar de la INTI la hija de #nodal