Ángela Aguilar y el cuarto de Inti

Comparan fotos antiguas

Hablan de provocación

Lo que comenzó como un recorrido aparentemente emotivo por la habitación de la hija de Christian Nodal terminó convertido en una fuerte polémica en redes sociales.

El cantante mostró en video el cuarto ubicado en su casa de Texas, espacio que comparte con Ángela Aguilar.

La decoración llamó la atención por su estilo marcado y detalles que remiten directamente al universo visual del intérprete.

Sin embargo, lo que más ruido generó no fue el lujo, sino las comparaciones que usuarios comenzaron a hacer horas después.

Un cuarto con sello muy personal

En las imágenes se aprecia un amplio vestidor con ropa y zapatos perfectamente acomodados, además de un baño con mármol rosa, espejo grande y tina.