Ángela Aguilar enfrenta luto

Accidente en alberca

Mensaje conmueve a fans

La familia Aguilar atraviesa un momento de profunda tristeza tras la muerte de Chancho, su querido perro de raza pug.

El perrito, de apenas cinco años, perdió la vida durante el fin de semana en un accidente relacionado con una alberca.

La noticia fue dada a conocer el lunes 11 de mayo a través de la cuenta de Instagram “Pugas Aguilar”.

En el mensaje compartido, la familia expresó el dolor que dejó la inesperada partida del pequeño integrante.

Un adiós inesperado

“Este fin de semana falleció Chancho por un accidente en la alberca. Nos duele muchísimo despedirnos de él”, compartieron.