Luto en la dinastía Aguilar: muere entrañable amigo de Ángela Aguilar tras accidente en alberca
Ángela Aguilar enfrenta luto Accidente en alberca Mensaje conmueve a fans La familia Aguilar atraviesa un momento de profunda tristeza tras la muerte de Chancho, su querido perro de raza pug. El perrito, de apenas cinco años, perdió la vida durante el fin de semana en un accidente relacionado con una alberca. La noticia fue […]
Publicado el12/05/2026 a las 12:10
- Ángela Aguilar enfrenta luto
- Accidente en alberca
- Mensaje conmueve a fans
La familia Aguilar atraviesa un momento de profunda tristeza tras la muerte de Chancho, su querido perro de raza pug.
El perrito, de apenas cinco años, perdió la vida durante el fin de semana en un accidente relacionado con una alberca.
La noticia fue dada a conocer el lunes 11 de mayo a través de la cuenta de Instagram “Pugas Aguilar”.
En el mensaje compartido, la familia expresó el dolor que dejó la inesperada partida del pequeño integrante.
Un adiós inesperado
“Este fin de semana falleció Chancho por un accidente en la alberca. Nos duele muchísimo despedirnos de él”, compartieron.
El texto también destacó el papel especial que el pug tuvo dentro del hogar, particularmente para la madre de la cantante.
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“Fue un gran compañero para toda la familia, pero sobre todo para mi mamá”, señalaron en la publicación.
La familia describió a Chancho como un compañero inseparable que llenaba cada rincón de la casa con su presencia.
Recuerdos que quedarán
En el mismo mensaje, los Aguilar lo recordaron como “un verdadero forever puppy”.
“Tenía apenas 5 añitos y sentimos que le faltaba mucho por vivir”, añadieron al hablar de su corta vida.
A pesar del dolor, resaltaron que siempre fue un perrito feliz, cariñoso y profundamente amado.
“Nos quedamos con la paz de saber que siempre fue un perrito feliz, dormilón, cariñoso y muy amado”, escribieron.
Un lugar eterno en casa
La familia no ofreció más detalles sobre cómo ocurrió el accidente en la vivienda de Houston.
Sin embargo, dejaron claro que su recuerdo permanecerá vivo en el corazón de todos.
“Vamos a extrañar sus ladridos roncos, sus ronquidos, su carita y toda la ternura que traía a la casa”, expresaron.
“Te queremos siempre, Chancho. Gracias por tanto amor”, concluyó el emotivo mensaje.
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La reacción de Ángela
Ángela Aguilar también manifestó su tristeza en la misma publicación.
La cantante comentó brevemente bajo las fotografías compartidas del pug.
“Chanchito”, escribió junto a los emoticones de una carita llorando y un corazón blanco.
No se ha confirmado si el accidente ocurrió en la casa de Pepe Aguilar o en la residencia que Ángela comparte con Christian Nodal, pero la pérdida ha conmovido a toda la dinastía.