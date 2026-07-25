Andrea Legarreta conmueve con romántico mensaje a Luis Carlos Origel: «Eres mi hermoso regalo de la vida»
Publicado el25/07/2026 a las 08:18
- Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel
- Comparte emotivo mensaje romántico
- Confirma su felicidad amorosa
Andrea Legarreta volvió a demostrar que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida sentimental al dedicar un emotivo mensaje de cumpleaños a su novio, Luis Carlos Origel.
La conductora del programa HOY aprovechó las redes sociales para celebrar un nuevo año de vida del entrenador y creador de contenido con una publicación llena de fotografías de ambos.
Las imágenes muestran distintos momentos de su relación, desde viajes y celebraciones hasta instantes cotidianos que reflejan la cercanía y complicidad que han construido en los últimos meses.
Con esta felicitación, la presentadora no solo festejó el cumpleaños de su pareja, sino que también confirmó públicamente la fortaleza de una historia de amor que ha ganado cada vez más espacio entre sus seguidores.
Un mensaje lleno de amor que conquistó a sus seguidores
El mensaje inició con una descripción que dejó ver la admiración que siente por Luis Carlos Origel: «Y cuando sonríe, sus ojitos lo hacen también… ¡FELIZ CUMPLEAÑOS hermoso! Qué alegría tan grande me da celebrar tu vida, tus instantes y tu maravillosa existencia, amor!»
Andrea continuó destacando las cualidades que más aprecia de su pareja al escribir: «Eres sin duda, uno de los seres más especiales, valiosos y maravillosos que he conocido…», palabras que rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores.
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La conductora también expresó el profundo agradecimiento que siente por compartir esta etapa de su vida junto a él, dejando claro que considera esta relación como uno de los regalos más importantes que ha recibido.
«Tu amor, tu dulzura y cómo llenas de luz mis días… Eres mi hermoso regalo de la vida… Una de mis más hermosas sorpresas… Mi amor bonito…», escribió en una de las partes más emotivas de la publicación.
Los deseos de Andrea para el nuevo año de Luis Carlos
En otro fragmento del mensaje, Legarreta compartió los buenos deseos que tiene para el futuro de su pareja, esperando que este nuevo ciclo esté lleno de experiencias positivas y momentos inolvidables.
«Deseo que este año que empieza para ti, esté lleno de instantes inolvidables, de trabajo de ese que se disfruta, amistades sinceras, tu familia hermosa, gozo, risas, bailes, apapacho, besos, música, comida deliciosa, helados, endorfinas jajaja, velas, viajes, amor y todo eso que disfrutas hacer!!», escribió.
La presentadora cerró su dedicatoria con una reflexión sobre la forma en la que esta relación ha transformado su manera de entender el amor y la felicidad compartida.
«Gracias por enseñarme que el amor bonito no se cuestiona, SE SIENTE y SE VIVE… Así, un día a la vez… Te amo Luis Carlos!! Gracias por todo y por tanto! Dios te bendiga SIEMPRE!!», concluyó.
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Una nueva etapa tras su separación de Erik Rubín
El romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel comenzó a hacerse visible después de que ambos fueran captados en diferentes reuniones y encuentros fuera del ámbito laboral.
Aunque durante varios meses evitaron confirmar públicamente la relación, las apariciones juntos alimentaron las especulaciones sobre una nueva etapa sentimental para la conductora.
Tres años después de anunciar el fin de su matrimonio con Erik Rubín, Andrea confirmó que estaba dispuesta a darse una nueva oportunidad en el amor junto al también colaborador del programa HOY.
Desde entonces, la pareja ha compartido diversos momentos con sus seguidores, consolidando una relación que hoy celebran con mensajes públicos de cariño, apoyo y gratitud, como el que marcó el cumpleaños de Luis Carlos Origel.