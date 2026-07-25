Andrea Legarreta conmueve con romántico mensaje a Luis Carlos Origel: «Eres mi hermoso regalo de la vida»

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel

Comparte emotivo mensaje romántico

Confirma su felicidad amorosa

Andrea Legarreta volvió a demostrar que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida sentimental al dedicar un emotivo mensaje de cumpleaños a su novio, Luis Carlos Origel.

La conductora del programa HOY aprovechó las redes sociales para celebrar un nuevo año de vida del entrenador y creador de contenido con una publicación llena de fotografías de ambos.

Las imágenes muestran distintos momentos de su relación, desde viajes y celebraciones hasta instantes cotidianos que reflejan la cercanía y complicidad que han construido en los últimos meses.

Con esta felicitación, la presentadora no solo festejó el cumpleaños de su pareja, sino que también confirmó públicamente la fortaleza de una historia de amor que ha ganado cada vez más espacio entre sus seguidores.

Un mensaje lleno de amor que conquistó a sus seguidores

El mensaje inició con una descripción que dejó ver la admiración que siente por Luis Carlos Origel: «Y cuando sonríe, sus ojitos lo hacen también… ¡FELIZ CUMPLEAÑOS hermoso! Qué alegría tan grande me da celebrar tu vida, tus instantes y tu maravillosa existencia, amor!»

Andrea continuó destacando las cualidades que más aprecia de su pareja al escribir: «Eres sin duda, uno de los seres más especiales, valiosos y maravillosos que he conocido…», palabras que rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores.

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La conductora también expresó el profundo agradecimiento que siente por compartir esta etapa de su vida junto a él, dejando claro que considera esta relación como uno de los regalos más importantes que ha recibido.

«Tu amor, tu dulzura y cómo llenas de luz mis días… Eres mi hermoso regalo de la vida… Una de mis más hermosas sorpresas… Mi amor bonito…», escribió en una de las partes más emotivas de la publicación.