Ancelotti respalda a Neymar y garantiza su presencia en el Mundial
Publicado el30/05/2026 a las 08:14
La selección de Brasil despeja dudas de cara al Mundial 2026.
Carlo Ancelotti confirmó que Neymar estará en la Copa del Mundo, pese a la lesión muscular que arrastra en el gemelo derecho.
El técnico italiano fue contundente al asegurar que el delantero forma parte del grupo y que trabaja intensamente para llegar en condiciones.
La presencia de Neymar es clave para las aspiraciones de Brasil, especialmente por su peso dentro del equipo y su experiencia internacional.
Ancelotti no tiene dudas sobre Neymar
El entrenador fue claro en conferencia: Neymar estará en el Mundial.
Incluso dejó abierta la posibilidad de que pueda jugar desde el primer partido ante Marruecos o, en el peor escenario, en el segundo compromiso frente a Haití.
Ancelotti insistió en que los 26 convocados participarán en el torneo, descartando cualquier opción de baja.
Una lesión que generó preocupación
El delantero llegó a la concentración con una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho.
Inicialmente, su club había reportado un edema, pero las pruebas médicas de la selección confirmaron un problema mayor.
El tiempo estimado de recuperación es de dos a tres semanas, justo en la antesala del inicio del torneo.
Trabajo individual para acelerar la recuperación
A pesar del contratiempo físico, el cuerpo técnico destacó la actitud del jugador.
Según Ancelotti, Neymar está “animado” y comprometido con su recuperación.
El futbolista realiza trabajo individual diario con el objetivo de acortar plazos y llegar en condiciones competitivas.
Neymar entiende su rol en la selección
El técnico también subrayó que el jugador comprende su papel dentro del equipo para esta Copa del Mundo.
Más allá de lo físico, el enfoque está en que llegue listo para aportar cuando sea necesario en el torneo.
Brasil mantiene la confianza en su figura
La convocatoria de Neymar generó debate en su momento, pero el cuerpo técnico se mantiene firme en su decisión.
Para Brasil, el delantero sigue siendo una pieza fundamental en su objetivo de competir por el título.
La evolución de Neymar en los próximos días será clave para definir su participación en el debut mundialista.
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