Ancelotti respalda a Neymar y garantiza su presencia en el Mundial

La selección de Brasil despeja dudas de cara al Mundial 2026.

Carlo Ancelotti confirmó que Neymar estará en la Copa del Mundo, pese a la lesión muscular que arrastra en el gemelo derecho.

El técnico italiano fue contundente al asegurar que el delantero forma parte del grupo y que trabaja intensamente para llegar en condiciones.

La presencia de Neymar es clave para las aspiraciones de Brasil, especialmente por su peso dentro del equipo y su experiencia internacional.

Ancelotti no tiene dudas sobre Neymar

El entrenador fue claro en conferencia: Neymar estará en el Mundial.

Incluso dejó abierta la posibilidad de que pueda jugar desde el primer partido ante Marruecos o, en el peor escenario, en el segundo compromiso frente a Haití.

Ancelotti insistió en que los 26 convocados participarán en el torneo, descartando cualquier opción de baja.

Una lesión que generó preocupación