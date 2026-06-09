Ancelotti confirma que ya tiene listo el once de Brasil para el Mundial 2026

La selección de Brasil cerró su preparación para la Copa del Mundo 2026 con una victoria por 2-1 sobre Egipto en Cleveland, resultado que dejó satisfecho a Carlo Ancelotti de cara al debut mundialista ante Marruecos.

El técnico italiano confirmó tras el encuentro que ya tiene definida la alineación titular con la que la Canarinha iniciará su participación en el torneo el próximo 13 de junio en Nueva Jersey.

Ancelotti respalda a Vinícius

Uno de los mensajes más contundentes del entrenador fue dirigido a Vinícius Júnior, una de las principales figuras del equipo brasileño.

“Va a sacar su mejor versión en el Mundial”, afirmó Ancelotti, quien destacó la conexión ofensiva mostrada entre el atacante del Real Madrid y Raphinha durante el amistoso.

El seleccionador considera que ambos serán piezas fundamentales para las aspiraciones de Brasil en la búsqueda de su sexto título mundial.

Endrick responde con gol

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El partido fue equilibrado durante gran parte del encuentro y estuvo marcado por la intensidad física y pocas ocasiones claras de gol.

Bruno Guimarães adelantó a Brasil en la primera mitad, pero Mostafa Ziko empató para Egipto antes del descanso.

En la segunda parte, Ancelotti realizó múltiples cambios y encontró una versión más dinámica de su equipo. Fue entonces cuando apareció Endrick para marcar el gol de la victoria tras una asistencia de Raphinha.

“Endrick es un jugador muy potente, muy bien posicionado en el área. Es un jugador muy importante para nosotros”, señaló el entrenador italiano.

Brasil apunta alto

La selección brasileña compartirá el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití.

Con figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick, la Canarinha buscará recuperar el protagonismo mundial y volver a conquistar el trofeo que no gana desde 2002.

“Ya tengo la alineación inicial contra Marruecos. La idea es clara”, sentenció Ancelotti, dejando claro que Brasil llega listo para el inicio del Mundial 2026.