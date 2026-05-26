Ana Patricia rompe en emoción tras revelador análisis de su firma en pleno programa

Ana Patricia se conmueve

Momento íntimo en TV

Reacciones en redes

La conductora Ana Patricia vivió un momento profundamente personal luego de escuchar el análisis que la grafóloga Maryfer Centeno realizó sobre su firma.

Aunque el estudio ocurrió fuera del aire, el instante fue compartido posteriormente y generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

La presentadora confesó que siempre había sentido curiosidad por conocer lo que su escritura podía revelar sobre su historia personal.

El resultado la sorprendió al punto de reconocer que muchas de las observaciones coincidían con experiencias que ha atravesado.

Un análisis que tocó fibras sensibles

Desde su cuenta de Instagram, Ana Patricia explicó lo que significó para ella escuchar el estudio grafológico.

“Siempre me ha llamado muchísimo la atención el trabajo de Maryfer Centeno… honestamente me sorprendió mucho escucharla porque sin conocer realmente mi historia descubrió muchas cosas que he vivido”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Clovis Nienow? El conductor que vivió momento viral con Shakira

También reflexionó sobre el peso emocional que a veces se carga en silencio al asegurar: “A veces uno aprende a sostenerse tanto que se le olvida cuánto ha cargado”.

La conductora agregó que escuchar ciertas verdades en voz alta puede tener un efecto sanador inesperado.