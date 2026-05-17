Amplían recall de barras de chocolates en EE.UU. por posible riesgo sanitario
Publicado el17/05/2026 a las 07:26
- Recall de barras de chocolates
- Posible riesgo por Salmonella
- Consumidores deben verificar lotes
Una reconocida marca de chocolate artesanal amplió el retiro voluntario de varias de sus tabletas tras detectar un posible riesgo de contaminación.
La medida afecta a productos distribuidos en todo el país y vendidos tanto en línea como a través de comercios autorizados desde agosto de 2025.
La decisión se tomó luego de una investigación técnica realizada en coordinación con especialistas en inocuidad alimentaria y autoridades federales.
El análisis identificó un lote específico de dátiles, utilizado como ingrediente, como la fuente más probable del problema.
Investigación apunta a un ingrediente
Tras conocerse la situación, la empresa procedió a retirar todos los productos elaborados con el lote de dátiles señalado.
El retiro ampliado se produce después de que el proveedor del ingrediente también anunciara acciones similares.
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Hasta el momento, las pruebas realizadas a las barras incluidas en el retiro han dado negativo a Salmonella.
Asimismo, no se han confirmado casos de enfermedades vinculadas con el consumo de estos chocolates.
Qué es la Salmonella
La Salmonella es una bacteria que puede provocar infecciones gastrointestinales que van desde leves hasta graves.
Los grupos más vulnerables incluyen niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.
Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.
En situaciones poco frecuentes, la infección puede derivar en complicaciones más severas que requieren atención médica.
Sabores y lotes involucrados
El retiro incluye múltiples variedades bajo la marca Spring & Mulberry, identificadas por sabor, código de lote y color de empaque.
Entre los sabores afectados figuran naranja sanguina, café, Earl Grey, rosa lavanda, mango con chile y hoja de menta.
También están incluidos frutos del bosque mixtos, mora hinojo, dátiles con nueces pecanas, oscuridad pura y miniatura oscura pura.
Los códigos de lote pueden encontrarse impresos tanto en la parte posterior del envase como en el envoltorio interior del producto.
Qué deben hacer los consumidores
La empresa recomienda a quienes hayan adquirido alguna de las barras incluidas que no las consuman.
Para solicitar un reembolso, los clientes deben tomar una fotografía donde se aprecie claramente el código de lote.
La imagen debe enviarse por correo electrónico a la dirección oficial de atención al consumidor habilitada para el retiro.
Una vez documentado el código, se aconseja desechar el producto inmediatamente como medida preventiva, detalló la ‘FDA‘.