Amplían recall de barras de chocolates en EE.UU. por posible riesgo sanitario

Recall de barras de chocolates

Posible riesgo por Salmonella

Consumidores deben verificar lotes

Una reconocida marca de chocolate artesanal amplió el retiro voluntario de varias de sus tabletas tras detectar un posible riesgo de contaminación.

La medida afecta a productos distribuidos en todo el país y vendidos tanto en línea como a través de comercios autorizados desde agosto de 2025.

La decisión se tomó luego de una investigación técnica realizada en coordinación con especialistas en inocuidad alimentaria y autoridades federales.

El análisis identificó un lote específico de dátiles, utilizado como ingrediente, como la fuente más probable del problema.

Investigación apunta a un ingrediente

Tras conocerse la situación, la empresa procedió a retirar todos los productos elaborados con el lote de dátiles señalado.