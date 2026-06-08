América ya tiene nuevo DT: Guillermo Almada toma el lugar de Jardine

El Club América hizo oficial la contratación de Guillermo Almada como su nuevo director técnico, poniendo fin a las especulaciones tras la salida de André Jardine.

A través de sus redes sociales, el conjunto azulcrema confirmó que el estratega uruguayo llegará en los próximos días a las instalaciones de Coapa para comenzar su trabajo al frente de las Águilas.

América confirma a Almada

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«El Club América anuncia la incorporación de Guillermo Almada como Director Técnico de las Águilas», informó la institución mediante un comunicado.

La llegada del entrenador representa el inicio de una nueva etapa para uno de los clubes más importantes del futbol mexicano.

Regresa al futbol mexicano

Almada vuelve a la Liga MX después de su paso por Europa, donde dirigió al Real Oviedo y anteriormente al Valladolid.

Sin embargo, fue en México donde construyó gran parte de su prestigio como entrenador.