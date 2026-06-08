América ya tiene nuevo DT: Guillermo Almada toma el lugar de Jardine
Publicado el08/06/2026 a las 06:08
El Club América hizo oficial la contratación de Guillermo Almada como su nuevo director técnico, poniendo fin a las especulaciones tras la salida de André Jardine.
A través de sus redes sociales, el conjunto azulcrema confirmó que el estratega uruguayo llegará en los próximos días a las instalaciones de Coapa para comenzar su trabajo al frente de las Águilas.
América confirma a Almada
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«El Club América anuncia la incorporación de Guillermo Almada como Director Técnico de las Águilas», informó la institución mediante un comunicado.
La llegada del entrenador representa el inicio de una nueva etapa para uno de los clubes más importantes del futbol mexicano.
Regresa al futbol mexicano
Almada vuelve a la Liga MX después de su paso por Europa, donde dirigió al Real Oviedo y anteriormente al Valladolid.
Sin embargo, fue en México donde construyó gran parte de su prestigio como entrenador.
Su exitoso paso por Pachuca
Durante su etapa con Pachuca, Almada conquistó un título de Liga MX y una Concacaf Champions Cup.
Además, consiguió importantes reconocimientos internacionales que consolidaron su reputación como uno de los técnicos más destacados del continente.
Un nuevo reto en Coapa
Ahora tendrá la misión de devolver al América a la pelea por los títulos y mantener el protagonismo que caracteriza al club.
La afición azulcrema espera que la llegada de Almada marque el comienzo de una nueva era ganadora en el Nido de Coapa.
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