El propietario de Chivas, Amaury Vergara, encendió la polémica al mostrar su molestia con la Selección de México y exigir el regreso inmediato de sus jugadores convocados.

“Los acuerdos deben respetarse”

A través de redes sociales, Vergara fue contundente:

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan”.

Además, instruyó a la directiva del club para que los futbolistas reporten nuevamente con el equipo.

Chivas quiere a sus jugadores en Liguilla

El objetivo del club es contar con sus seleccionados para el partido de vuelta ante Tigres UANL en los Cuartos de Final del Clausura 2026.