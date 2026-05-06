Amaury Vergara estalla contra el Tri y exige regreso de jugadores
El propietario de Chivas, Amaury Vergara, encendió la polémica al mostrar su molestia con la Selección de México y exigir el regreso inmediato de sus jugadores convocados. “Los acuerdos deben respetarse” A través de redes sociales, Vergara fue contundente: “Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan”. Además, instruyó a la directiva […]
Publicado el06/05/2026 a las 04:21
El propietario de Chivas, Amaury Vergara, encendió la polémica al mostrar su molestia con la Selección de México y exigir el regreso inmediato de sus jugadores convocados.
“Los acuerdos deben respetarse”
A través de redes sociales, Vergara fue contundente:
“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan”.
Además, instruyó a la directiva del club para que los futbolistas reporten nuevamente con el equipo.
Chivas quiere a sus jugadores en Liguilla
El objetivo del club es contar con sus seleccionados para el partido de vuelta ante Tigres UANL en los Cuartos de Final del Clausura 2026.
En la ida, el Rebaño no contó con ellos y terminó en desventaja.
Los convocados involucrados
Los jugadores de Chivas llamados por Javier Aguirre son:
- Raúl Rangel
- Roberto Alvarado
- Luis Romo
- Brian Gutiérrez
- Armando González
El origen del conflicto
La tensión aumentó luego de que Toluca solicitara que Alexis Vega y Jesús Gallardo, también convocados, pudieran jugar en la Concacaf Champions Cup.
Ambos futbolistas incluso participaron en entrenamientos con su club previo a ese compromiso.
Un acuerdo en duda
Meses atrás se había establecido que los convocados a la Selección solo jugarían hasta la Jornada 17 y, en caso de Concachampions, únicamente la ida de semifinales.
La situación actual pone en duda el cumplimiento de ese acuerdo y abre un conflicto entre clubes y Selección en pleno cierre del torneo.
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