«Denme con todo» Alicia Machado desata polémica por asistir a concierto de Carín León en medio del luto en Venezuela (Video)
Publicado el29/06/2026 a las 08:09
La ex Miss Universo Alicia Machado quedó en el centro de la polémica luego de compartir videos disfrutando de un concierto del cantante mexicano Carín León.
Las publicaciones desataron una ola de críticas, especialmente entre usuarios venezolanos que la acusaron de mostrar una «doble moral» mientras se pronunciaba sobre la crisis que vive Venezuela.
¿Por qué la criticaron?
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La controversia comenzó cuando Machado publicó historias en Instagram desde el concierto de Carín León.
Varios internautas cuestionaron que, al mismo tiempo que expresaba solidaridad con la situación en Venezuela, compartiera imágenes bailando y disfrutando del espectáculo.
Algunos seguidores incluso la calificaron de «hipócrita» y aseguraron que le faltó empatía hacia quienes atraviesan momentos difíciles en su país.
La respuesta de Alicia Machado
Lejos de guardar silencio, la actriz respondió directamente a los comentarios en redes sociales.
«Yo aguanto vara, ¡denme con todo! Yo solo sé lo que he hecho y sigo haciendo por mi gente. Gracias mi corazón por tu colaboración y apoyo. Dios te bendiga», escribió, mencionando al cantante Carín León.
Con ese mensaje, Machado defendió que continúa apoyando a los venezolanos, pese a las críticas recibidas.
La polémica sigue en redes
Las declaraciones dividieron opiniones entre sus seguidores.
Mientras algunos respaldaron su derecho a disfrutar de un concierto sin dejar de apoyar las causas que considera importantes, otros insistieron en que el momento de sus publicaciones fue desafortunado y alimentó la controversia.